為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國境內「一世代只有一次」暴風雪肆虐 近5000多次航班延誤

    美國境內遭暴風雪肆虐，境內共計有近5000次航班延誤。圖為航班遭延誤旅客示意圖。（美聯社）

    美國境內遭暴風雪肆虐，境內共計有近5000次航班延誤。圖為航班遭延誤旅客示意圖。（美聯社）

    2022/12/23 11:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國境內正經歷最嚴酷的暴風雪襲擊，近5000多航班受影響遭取消，全球則有超過1.8萬航班延誤。根據美國國家氣象局表示，這場暴風雪被喻為「這世代僅有一次」的氣候風暴，美國全境將迎來「白色聖誕」。

    根據《紐約郵報》報導，這場暴風雪對美國各州皆造成影響，「flightaware」數據顯示，截至本月22日為止，5018次美國國內航班延誤、4873次航班取消。

    這場暴風雪目前正襲擊美國中西部，總統拜登已向美國人發出警告，呼籲民眾要「非常認真」地對待暴風雪，並視情況調整出遊規劃。拜登表示，政府已準備幫助各地社區度關難關，且聯絡了26名受災地區的州長，在必要時提供協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紐約西部暴風雪近200公分 航班取消禁止自駕
    2022/11/20 10:55

    紐約西部暴風雪近200公分 航班取消禁止自駕
    美國紐約州暴雪狂襲 積雪高達1.9公尺、當局出動國民兵
    2022/11/20 10:21

    美國紐約州暴雪狂襲 積雪高達1.9公尺、當局出動國民兵

    宏國宏道豐滙面面俱到 新泰地標建築
    暴雪肇禍！美賓州逾40車連環大車禍 已知3死、20多傷搶救中
    2022/03/29 07:51

    暴雪肇禍！美賓州逾40車連環大車禍 已知3死、20多傷搶救中
    北海道暴風雪狂襲 10餘車追撞1死7傷 百輛車受困高速公路
    2022/02/21 15:58

    北海道暴風雪狂襲 10餘車追撞1死7傷 百輛車受困高速公路

    超狂！誠實房仲2022開240店、增3千人
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播