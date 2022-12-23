美國境內「一世代只有一次」暴風雪肆虐 近5000多次航班延誤
〔即時新聞／綜合報導〕美國境內正經歷最嚴酷的暴風雪襲擊，近5000多航班受影響遭取消，全球則有超過1.8萬航班延誤。根據美國國家氣象局表示，這場暴風雪被喻為「這世代僅有一次」的氣候風暴，美國全境將迎來「白色聖誕」。
根據《紐約郵報》報導，這場暴風雪對美國各州皆造成影響，「flightaware」數據顯示，截至本月22日為止，5018次美國國內航班延誤、4873次航班取消。
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這場暴風雪目前正襲擊美國中西部，總統拜登已向美國人發出警告，呼籲民眾要「非常認真」地對待暴風雪，並視情況調整出遊規劃。拜登表示，政府已準備幫助各地社區度關難關，且聯絡了26名受災地區的州長，在必要時提供協助。
Severe snowstorm on I-25 Wellington, Colorado and Cheyenne, Wyoming— NDNews Weather （@NDNews_Weather） December 22, 2022
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