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    武漢肺炎》中國疫情大爆發 印度開始抽測機場入境旅客

    印度衛生部長曼達維亞今天表示，由於鄰國中國武漢肺炎感染病例數激增，已開始隨機抽測機場入境旅客是否染疫。圖為印度清奈機場入境旅客。（歐新社）

    印度衛生部長曼達維亞今天表示，由於鄰國中國武漢肺炎感染病例數激增，已開始隨機抽測機場入境旅客是否染疫。圖為印度清奈機場入境旅客。（歐新社）

    2022/12/22 23:29

    〔中央社〕由於鄰國中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染病例數激增，印度衛生部長曼達維亞今天表示，已經開始隨機抽測機場入境的國際旅客是否染疫。

    美聯社報導，曼達維亞（Mansukh Mandaviya）在國會宣布這項新規定時，敦促各省政府加強監控新病毒株，要求所有陽性病例檢體一律送基因體定序實驗室化驗。

    雖然沒有強制規定，曼達維亞也要求民眾戴口罩並且保持社交距離。

    由於病例數大幅減少，印度今年稍早解除強制戴口罩令。印度在疫情爆發初期曾經通報舉世最高病例數，但過去數月確診病例數已大幅下滑。

    據衛生部數據，印度目前活躍病例（active case）數約為3400例。

    然而，鄰國中國在罕見爆發抗議風潮後，本月稍早解除嚴厲的「清零」政策，病例數隨即激增。

    曼達維亞表示，印度政府目前沒有對通報出現新增案例國家停航的計畫。

    中國疫情激增也促使印度公衛專家重新建議民眾戴口罩並且接種追加劑疫苗。

    印度醫學學會（The Indian Medical Association）今天也對民眾作出相同呼籲，建議凡是在公共場所都應戴口罩，還敦促民眾避免出席諸如婚禮、政治和社會等活動聚會，並且避免出國旅行。

    印度醫學學會在聲明中說：「目前情況並不令人擔憂，因此無需恐慌。但是預防勝於治療。」

    印度近14億人口已經接種逾2億2000萬劑疫苗，但是完成第3劑追加劑的人口比例僅27%。1111222

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