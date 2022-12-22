火星4年探查！「洞察號」電力完全耗盡 NASA宣布光榮退役

火星探測器「洞察號」推特在台灣時間20日5點許上傳一張照片，這張照片是在11日所拍攝，是其為人類所拍攝的最後一張火星照。（美聯社）

2022/12/22 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕火星無人著陸探測器「洞察號」（InSight）在火星進行4年多的探查後，NASA表示已經無法與其取得聯繫，意味著「洞察號」電力已經完全耗盡，今（22日）宣布任務結束，「洞察號」光榮退役。

美國太空總署（NASA）台灣時間今晨發布聲明，噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）在12月15日以後，多次嘗試與「洞察號」聯繫無果，認為「洞察號」電力已經完全耗盡，已經成為一輛「失去動力巴士」（dead bus），宣布「洞察號」火星進行4年多的探查後，可以光榮退役了。

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噴射推進實驗室主任萊辛（Laurie Leshin）表示，「洞察號」名符其實，作為一名畢生研究火星的科學家，看到著陸器取得的成就令人激動，這要歸功於全球各地的團隊幫助使這項任務取得成功，她強調：「是的，說再見很難過，但洞察號的遺產將繼續存在，提供信息和鼓舞人心。」

NASA在2018年5月發射無人著陸探測器「洞察號」，同年11月底成功登陸火星，2018年12月首次捕捉到火星的風聲，2019年4月更為人類首次探測到火星震，不過隨著逐漸累積的沙塵，造成「洞察號」機能慢慢喪失，但已經在火星運作1447個火星日（地球4年26日），遠超過原先709火星日（地球728天）目標。

火星探測器「洞察號」推特在台灣時間20日5點許上傳一張照片，這張照片是在11日所拍攝，「洞察號」寫下絕筆：「我的電量真的很低，這可能是我所能發回的最後一張照片。不過不要為我擔心：我在這裡的過程既有成效又很平靜。如果我可以繼續與我的任務團隊交談，我會的--但我很快就會告別。謝謝大家陪著我。」

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight （@NASAInSight） December 19, 2022

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