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    金正日逝世11年！北韓居民寒冬哀悼：走這麼久還讓我們受苦

    北韓民眾在零下12度以下的寒冬之中，被迫組織動員參加金正恩逝世11年的哀悼活動。圖為人們在金正日逝世11週年之際參觀金正日的雕像。（路透）

    北韓民眾在零下12度以下的寒冬之中，被迫組織動員參加金正恩逝世11年的哀悼活動。圖為人們在金正日逝世11週年之際參觀金正日的雕像。（路透）

    2022/12/21 15:27

    〔即時新聞／綜合報導〕本月17日是北韓已故領導人金正日逝世11週年日子，北韓當局下令為期7天哀悼期，不允許唱歌、喝酒或慶祝等活動，為期7天哀悼期間，民眾在零下12度以下的寒冬中，被要求穿著傳統服飾害強制組織動員參加哀悼活動，當地居民嘆說「他（金正日）都走這麼久了，卻還是讓人民挨餓，讓他們在寒冷的天氣中受苦。」

    據《自由亞洲電台》（RFA）報導，嚴冬之中民眾被迫組織動員參加金正日逝世11週年的哀悼活動，這對於北韓居民而言十分痛苦，今年冬天尤為寒冷，其中兩江道等多地區氣溫低達攝氏零下12度，然當地婦女卻被要求須穿著傳統韓服參加追悼會。而在首都平壤北部的平安南道，部分居民從16日早上9點開始被迫參與整天追悼會。

    據當地人士透露「當地氣溫介於攝氏負12度至負2度不等」，而1位匿名工人嘆說「他（金正日）都走這麼久了，卻仍讓人民挨餓，在寒冬裡受苦。」

    北韓全國哀悼為期7天期間，從14日起至20日止，不允許唱歌、喝酒或慶祝等活動，哀悼期間一些活動更在室外舉行，對此記者孫惠敏痛批「這場哀悼活動不僅威脅居民們的生計，更讓他們處於凍傷或體溫過低的風險之中，此為侵犯人權的政治操作。」

    據悉，當局禁止民眾在哀悼期間批評勞動黨、政治體制、政府或領導等官員，如有違反情況將立即被國安局逮捕，且北韓執行嚴苛「連坐法」制度，除了自己，同住家人或親戚都會遭殃。

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