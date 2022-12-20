親中澳洲前總理陸克文出任駐美大使 引發論戰

澳洲前總理陸克文將出任駐美大使。（彭博）

2022/12/20 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天（20日）與外交部長黃英賢（Penny Wong）聯合宣布，前總理陸克文（Kevin Rudd）將出任駐美國大使。由於陸克文執政時期與中共交流頻繁，在外交上被普遍視為親中派，不過他下台後對中國多有批評，他出任駐美大使對美澳聯手抗中的影響程度受到外界關注。

根據《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，在澳洲外長黃英賢出訪中國前，總理艾班尼斯週二與黃英賢舉行行前聯合記者會，宣布2007到2010年及2013年6到9月兩度執政的前總理陸克文出任駐美大使，隨後黃英賢出發前往中國，預計21日與中國外長王毅雙邊會談。

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陸克文除了總理，還曾擔任工黨領袖、外交部長等要職。據悉，陸克文從小就對中華文化有濃厚興趣，就讀澳洲國立大學時主修中國歷史及文學，且曾在北京、台灣等地工作留學，說得一口流利中文。而他主政時間，澳洲與中共交往頻繁，被外界視為親中派，直到2013年澳洲大選工黨慘敗，自由黨的艾伯特（Tony Abbott）接任總理，澳洲的對中政策才大轉彎。

陸克文淡出澳洲政壇後移居美國，時常以「中國專家」的身分出現在美國媒體上，並擔任美智庫「亞洲協會」（Asia Society）會長，時常對中國時政提出評論，近期他還因一篇長達420頁關於習近平世界觀的論文獲得牛津大學博士學位。

針對這項人事任命，澳洲政壇有部分人士提出疑慮。自由黨發言人、澳洲參議院反對黨領袖伯明罕（Simon Birmingham）說，眾所周知，艾班尼斯與陸克文是多年好友，中央明顯是想挑選自己的知心老友擔任駐美大使這一職務，「但請記得，推動AUKUS（澳英美軍事外交安全合作夥伴關係）抗中聯盟需要我們大使的無條件支持與關注」；綠黨國防發言人舒布里奇（David Shoebridge）更直批：「我不認為這項任命是一個明智的決定。」

不過，艾班尼斯說，陸克文過去累積的豐富經驗非常適合出任駐美大使；另名前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）也說，這是個非常好的決定，「陸克文是對華盛頓地緣政治事務具有相當大影響力的人，他兼具政治常識、專業知識和才智，我認為澳洲政府內沒有更好的人選」。

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