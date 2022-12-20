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    公投併吞烏克蘭四地區 普廷坦言當地局勢艱困

    普廷坦言，俄羅斯所占領的4個烏克蘭地區，當地局勢皆極為艱困。（美聯社）

    普廷坦言，俄羅斯所占領的4個烏克蘭地區，當地局勢皆極為艱困。（美聯社）

    2022/12/20 11:46

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，先前俄羅斯透過「公投」手段將烏克蘭4個地區納為俄羅斯領土，但面對烏軍持續反攻，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）表示，這4個新占領地區的當地局勢極為困難。

    根據《路透》報導，普廷19日前往白俄羅斯訪問，這也是普廷自2019年以來首度訪問白俄羅斯，普廷與白俄羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）舉行雙邊會談，但兩人在會談中幾乎沒有提到烏克蘭。

    普廷在19日晚間對部署於烏克蘭一帶的俄羅斯安全單位發表談話，普廷坦言：「現在的狀況對你們來說很困難，頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松及札波羅熱的局勢都極為艱困。」這也是普廷罕見承認俄佔領地區局勢艱困。

    另外，普廷還下令加強俄羅斯的邊境安全，並指示加強對社會的控制，確保俄羅斯所控制的烏克蘭地區當地人民安全。

    俄羅斯透過公投手段，宣稱烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）及札波羅熱（Zaporizhzhia）地區為俄羅斯領土，但國際社會大多不承認此事。

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