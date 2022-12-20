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    9歲初戀長跑21年結婚 呂秋遠曝梅西感人愛情路

    梅西與他的家人。（路透）

    梅西與他的家人。（路透）

    2022/12/20 11:29

    〔即時新聞／綜合報導〕四年一度的世界盃足球賽已經結束，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）帶領球隊奪得冠軍，他傳奇的故事被許多人討論，律師呂秋遠在臉書PO文表示，他認為梅西的愛情故事才是最讓人感動的。

    呂秋遠在臉書PO文表示梅西在9歲時在房間的桌上寫下一個名字「Antonela」，而在寫給她的情書內寫著「總有一天，我們一定會結婚。」這位女孩的名字是安托妮拉（Antonela Roccuzzo），就是梅西現在的太太，安托妮拉是梅西的朋友

    魯卡斯（Lucas Scaglia）的表妹，梅西一見鍾情後展開追求，兩人很快變成男女朋友，但這段愛情並不簡單。

    當時梅西罹患特殊疾病，必須要高額的醫藥費才能治療，巴塞隆納的球探挖掘了他，並提供優渥的條件，說服梅西舉家遷至西班牙，當時梅西13歲與安托妮拉12歲，雖然兩人盡力維持兩人的關係，但因為距離而慢慢失去聯絡。

    2005年兩人的感情出現轉機，安托妮拉好朋友因為車禍過世，梅西知道這件事情後馬上飛到阿根廷安慰她，但因為比賽梅西很快又回巴塞隆納，但兩人關係仍然很飄搖，直到2年後安托妮拉才願意告訴別人，梅西是她男友，再隔2年梅西也在訪問中公開承認，他女友在阿根廷等他。

    2人經歷了21年的愛情長跑，在2017年結婚，結婚後梅西零緋聞、超愛家，呂秋遠在文末表示「九歲就找到真愛，這比起梅西的最後一場世界盃，而且讓阿根廷拿到暌違已久的冠軍更令人動容。九歲的初戀就是結婚，我們怎麼能不相信，其實愛情還是有可能存在的呢？」

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