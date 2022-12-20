中國放寬防疫前毫無準備 美專家：此波疫情是海嘯開端

（彭博）

2022/12/20 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期放寬防疫限制後，國內疫情升溫，尤其北京的狀況特別嚴重，蘭德公司中國政策研究主任黃志環（Jennifer Bouey）表示，許多流行病學模組分析皆顯示，中國此波疫情將會是一場「海嘯」，現在只是疫情海嘯的開端。

根據《美國之音》報導，黃志環估計，過去像台灣、新加坡、日本及南韓等國，在疫情初期都採取清零封控，剛解封時都會有一波大型感染潮，接著則會有一定規模的病例報告，中國醫療體系的上限即將到達，模組分析估計中國會在1月底出現與衛生系統相關的危機爆發，此時正好是農曆新年。

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黃志環指出，中國此輪疫情爆發除了染疫擴散以外，還有可能發生其他醫療問題，例如人們擔心無症狀感染，在過去幾個月內捐血的人越來越少，導致血庫存量不足。各界針對中國疫情的模組分析，大多數認為中國染疫死亡人數可能超過100萬人，各地醫療系統可能無法負荷爆量的重症病患。

黃志環認為，目前中國最大的問題在於政府在今年夏天準備不足，明明有香港、上海的防疫狀況可以借鏡，但中國政府在夏季並沒有加強接種第三劑疫苗，也沒有準備抗病毒藥物和擴充ICU床位。黃志環強調，直到中國副總理孫春蘭12月1日表示要改變清零政策前，「中國幾乎沒有準備」。

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