修憲保障他可終身在位...…習近平撰文稱是「歷史性成就」

中共總書記習近平2017年開始主導修憲。他今天撰文，肯定自己執政的這10年以來「推動中國憲法制度建設和憲法實施取得歷史性成就」。（美聯社）

2022/12/19 23:36

〔中央社〕中共總書記習近平2017年開始主導修憲。他今天撰文，肯定自己執政的這10年以來「推動中國憲法制度建設和憲法實施取得歷史性成就」。他也表明，修憲是讓「黨的領導」的憲法保障更健全。

中國大陸現行「憲法」是1982年公布實施，全國人民代表大會先後5次對部分內容作出修正。最近一次即2018年習近平主導的修憲，其中最引人注意是去除「國家主席、副主席連續任職不得超過兩屆」的規定，連帶也使得他史無前例展開總書記的第3任期。

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新華社今天刊發習近平署名文章「譜寫新時代中國憲法實踐新篇章——紀念現行憲法公布施行40週年」。

文章說，中共18大以來高度重視全面依法治國，從「關係黨和國家長治久安的戰略高度來定位法治、布局法治、厲行法治」，推動中國憲法制度建設和憲法實施取得歷史性成就。

此外，「積極推進黨的領導制度化、法治化，在憲法修正案中確立新時代中國特色社會主義思想在國家政治和社會生活中的指導地位，明確中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，黨的領導的憲法保障更加健全。」

儘管過去10年間，中國發生打擊維權人士和律師的「709大抓捕」等重大事件，中國憲法所保障的「公民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由」也沒有落實，但這篇文章寫道：「事實表明，新時代10年我國憲法制度建設和憲法實施監督取得重大成效，全黨全社會憲法意識明顯提升，社會主義法治建設成果豐碩。」

對於制定香港國家安全法，文章也宣稱這是依照憲法和基本法實施對特別行政區的全面管治權。

在提到貫徹落實中共20大精神時，文章說「要堅持和加強黨對憲法工作的全面領導，確保我國憲法發展的正確政治方向」，並稱要把憲法實施貫穿到治國理政各方面全過程，不斷提高黨依憲治國、依憲執政的能力。

文章並表示，要完善憲法相關規定直接實施工作機制，「充分發揮憲法在應對重大風險挑戰、貫徹『一國兩制』方針、推進祖國統一進程、維護國家安全和社會穩定中的重要作用」。

儘管中國沒有憲法法庭，但文章指出要完善憲法監督制度，推進合憲性審查工作，落實憲法解釋程序機制，積極回應社會各方面對涉憲問題的關切。

在加強宣傳工作方面，文章說，要加強中國憲法學科體系、學術體系、話語體系建設，鞏固中國憲法理論在法治教育中的指導地位，要「講好中國憲法故事」。

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