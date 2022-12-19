殯儀館未火化遺體爆滿 北京女痛訴醫院慘況：很多人在等死！

中國疫情升溫，不少年長者求診困難。示意圖。（美聯社）

2022/12/19 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆炸，多地傳出醫院人滿為患、搶藥、殯儀館遺體燒不完的消息，引發外界關注。近日北京一名女子在網上揭露自己親眼所見的慘況，淚崩痛訴現在有不少中國人「在等死」！

中國日前迫於民怨放寬嚴格封控措施，卻因缺乏適宜配套措施導致疫情急遽升溫，醫療量能崩潰。「天子腳下」北京近日更傳因為病歿人數激增，當地殯儀館排滿尚未火化的遺體，喪葬需求已達供不應求的程度。

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一名住在北京的杜姓女子17日透過抖音拍片表示，自己家中老小這幾天相繼中鏢，17日這天她想帶著身體不適的71歲老父看醫生時，連跑3家醫院都等不到病床。

杜女接著開始哽咽，稱自己和父親在等候病床時，看到不少年長的患者也在醫院外冒著低溫等著，模樣相當憔悴且無助，讓她難過表示「說白了，那就是在等死...（甚至）到死都未必能排到他們進醫院。」

而在等待過程中，有醫護人員無奈透露現在醫院已經無法再收治更多重症患者，「很多醫院別說病床了，連站的地方都沒有了...。只能等死人了才有床位空出來，我們這今天才死了10多個，空出來的病床馬上都給佔走了。」杜女在影片最後情緒崩潰，「實在排不上（病床），我想救我爸，但沒有機會...」。

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北京杜姓女子近日拍片痛訴，自己帶父親找不到病床，看到年長者在醫院外苦等不到病床的身影，根本就是在「等死」。（圖翻攝自杜小祖宗_抖音）

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