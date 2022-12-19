英相出席遠征軍聯合部隊峰會 宣布對烏供彈不絕

英國首相蘇納克明將出席在拉脫維亞首都里加舉行的第3次「遠征軍聯合部隊」峰會，並宣布明年將依據一份價值2億5000萬英鎊的合約，對烏克蘭連續不斷供應砲彈。（路透資料照）

2022/12/19 08:00

〔中央社〕英國首相蘇納克明天將出席在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行的第3次「遠征軍聯合部隊」峰會，並宣布明年將依據一份價值2億5000萬英鎊的合約，對烏克蘭連續不斷供應砲彈。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將在峰會視訊致詞。自10月下旬上任以來與澤倫斯基已數度通話的蘇納克（Rishi Sunak）12月9日告知對方，接下來數週將有更多高射砲與短程防空飛彈從英國運抵烏克蘭。

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「遠征軍聯合部隊」（JEF）由英國領導，主要由北歐與波羅的海國家組成，其中僅芬蘭及瑞典目前不是北大西洋公約組織（NATO）成員。

英國首相府今天表示，出席峰會的各國領導人將討論烏克蘭所需防空等防衛能力，以及JEF強化情資分享、增進複合式威脅應對能力、支援芬蘭與瑞典加入北約等合作議題。蘇納克將呼籲各國明年在軍事、經濟、政治等層面，維持、甚至超越今年對烏克蘭的支援強度。

出席在里加的JEF峰會後，蘇納克將前往愛沙尼亞，視察英國與北約在當地的駐軍，並與愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）簽署雙邊數位科技合作新協議。英國部隊構成北約在愛沙尼亞的部署主力。

自俄羅斯今年2月24日全面侵略烏克蘭以來，JEF已兩次召集峰會：第一次是2月25日透過視訊舉行，第二次是3月15日在倫敦召開實體會議。

JEF規畫明年舉行代號「戰士」（JEF Warrior）的海、陸、空大型演訓，展示JEF在艱難環境下的快速反應與協同作戰能力。

英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將14日在「國防參謀長年度講談」提到，自俄烏戰爭爆發以來，英國已無償提供烏克蘭近200輛裝甲車、超過1萬枚反裝甲飛彈、逾10萬發砲彈，並在英國境內訓練近1萬名烏克蘭士兵。

他說，「烏克蘭的戰鬥就是我們的戰鬥」；英國支持烏克蘭是因為對立基於規則的國際秩序有相同信念，並堅持侵略行為不該得到回報。

英國軍方一名高階人士近日告訴中央社，俄羅斯在對烏戰爭遭遇強力反擊非常重要，這牽動印太區域的情勢發展，英國及盟友必須對區域內的威權政權傳達正確訊號。

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