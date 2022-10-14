神器抗俄！首批能擊落巡弋飛彈的防空武器 英國援烏AMRAAM

英國防部13日宣布將捐贈最先進的AIM-120中程空對空飛彈給烏克蘭。（路透）

2022/10/14 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續近8個月，烏克蘭包括首都基輔在內近日遭俄軍大規模轟炸，戰事再度白熱化。為強化烏軍對抗能力，英國國防部週四（13日）宣布提供最先進的AIM-120中程空對空飛彈（AMRAAM）給烏克蘭，幫助抵禦俄軍襲擊。

英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）週四在比利時布魯塞爾舉行的北約防長會議前宣布，將援助AMRAAM來提升烏克蘭防空能力，這是英國捐贈第一批能夠擊落巡弋飛彈的防空飛彈，有助於保護烏克蘭重要基礎設施。AMRAAM預計在未來幾週內提供給美國承諾援助烏克蘭的中短程地基防空系統NASAMS使用。

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此外，華勒斯也承諾會加碼好幾百枚其他款型的防空飛彈、榴彈砲及數百架無人機，來支援烏克蘭情報偵搜和防衛能力。他強調，強化烏克蘭防空力量一直是英國軍事支援的優先事項，「目前為止，我們已經提供各種防空系統，包括裝有星光防空飛彈（Starstreak）發射器的裝甲車Alvis Stormer，以及數百種防空軍武。」

另外，英國政府也將額外捐助1000萬英鎊（約新台幣3.6億），這筆資金將對烏軍入冬前後勤準備有所幫助，包括採購冬季大衣、興建避難所等等。

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