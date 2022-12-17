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    秘魯政壇動盪示威延燒！已知20死300傷 300遊客受困馬丘比丘

    秘魯近日爆發示威抗議，造成20人死亡，300名遊客被困在馬丘比丘。（歐新社）

    秘魯近日爆發示威抗議，造成20人死亡，300名遊客被困在馬丘比丘。（歐新社）

    2022/12/17 21:28

    〔即時新聞／綜合報導〕秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）多日前遭罷黜被捕後引發民眾示威抗議，已知有20人在衝突中喪生，至少300多人受傷，而這場抗議活動也造成約300名遊客被困在馬丘比丘（Machu Picchu）。

    綜合外媒報導，秘魯前總統因遭到罷黜引起民怨，示威者籲提前舉行選舉並解散國會、成立制憲議會，同時要求新總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）辭職下台。秘魯教育部長柯利亞（Patricia Correa）和文化部長培瑞斯（Jair Perez）也因這場抗議造成多人死亡，因此昨（16日）在推特上宣布辭職。

    目前示威浪潮仍持續延燒，秘魯全國多座機場已關閉，許多航班、鐵路也都受到影響，造成上千名遊客滯留國內。馬丘比丘鎮長巴卡 （Darwin Baca）表示，往返馬丘比丘的火車因示威影響停駛，約300遊客被困當地，包括美國及歐洲公民。他已請求政府派出直升機疏散遊客。

    此外，美國國務院已向在秘魯旅遊的公民發出警示，將其列為第三級「應重新考慮前往」的目的地，並指「示威活動可能導致當地道路、火車和主要高速公路關閉，通常沒有事先通知或估計重啟的時間表」。

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