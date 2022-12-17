秘魯政壇動盪示威延燒！已知20死300傷 300遊客受困馬丘比丘

秘魯近日爆發示威抗議，造成20人死亡，300名遊客被困在馬丘比丘。（歐新社）

2022/12/17 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）多日前遭罷黜被捕後引發民眾示威抗議，已知有20人在衝突中喪生，至少300多人受傷，而這場抗議活動也造成約300名遊客被困在馬丘比丘（Machu Picchu）。

綜合外媒報導，秘魯前總統因遭到罷黜引起民怨，示威者籲提前舉行選舉並解散國會、成立制憲議會，同時要求新總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）辭職下台。秘魯教育部長柯利亞（Patricia Correa）和文化部長培瑞斯（Jair Perez）也因這場抗議造成多人死亡，因此昨（16日）在推特上宣布辭職。

請繼續往下閱讀...

目前示威浪潮仍持續延燒，秘魯全國多座機場已關閉，許多航班、鐵路也都受到影響，造成上千名遊客滯留國內。馬丘比丘鎮長巴卡 （Darwin Baca）表示，往返馬丘比丘的火車因示威影響停駛，約300遊客被困當地，包括美國及歐洲公民。他已請求政府派出直升機疏散遊客。

此外，美國國務院已向在秘魯旅遊的公民發出警示，將其列為第三級「應重新考慮前往」的目的地，並指「示威活動可能導致當地道路、火車和主要高速公路關閉，通常沒有事先通知或估計重啟的時間表」。

Militares, policías y tanquetas en las calles de #Lima capital del #Perú a la espera de la llegada de los manifestantes de diferentes distritos y regiones que se congregarán en #PlazaSanMartín, exigiendo que #CierrenElCongresoYa , #NuevaConstitución #PeruSeLevanta pic.twitter.com/x38QZiamp4 — Samantha Ticona （@samantha_ticona） December 15, 2022

#PERU ya estarán los derechos humanos por la militarización!!!! pic.twitter.com/gaKOMkclXl — Giovanni Alfaro （@Giovann05373253） December 16, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法