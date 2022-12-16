中國醫學生染疫上班猝逝 醫校爆抗議

江蘇省南京市民眾15日在一家藥局排隊買快篩劑。（路透）

2022/12/16 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國在欠缺妥善配套下放寬武漢肺炎防疫措施，已造成醫療大混亂，四川一名廿三歲醫學生疑似在染疫後仍被迫上班，十四日猝逝，院方在搶救過程的處置，遭網友批評如疫情「吹哨人」武漢醫師李文亮的翻版。各大醫科院校內也爆發抗議。

搶救過程 吹哨人李文亮翻版

中國網路傳出，四川大學華西臨床醫學院一名廿三歲陳姓學生感染發燒，仍連三天上班，於十四日晚間猝逝。華西醫院十三日晚間通報，指該生當晚在宿舍突發疾病生命危急，但否認他發燒仍連上三天班；十五日凌晨醫院證實該生已過世，死因為心源性猝死。

請繼續往下閱讀...

院方通報並未說明是否感染武肺，但據網友流傳的檢驗紀錄，陳生病毒核酸檢測陽性，也曾告知實習導師他發燒，但是仍被要求抱病參與手術。網友斥官方通報「吃人」，醫院宣告死亡前一直用自動心肺復甦器設法維持陳生心跳，「和當年李文亮醫生去世一模一樣，無意義的搶救就是在辱屍。」

醫學生怒批政府 壓榨住院

自由亞洲電台也報導，此事引起醫學生共鳴，中國各大醫科院校內爆發抗議，反對超負荷工作和低薪酬，批評政府的「規範化培訓制度」壓榨住院醫生，「談待遇是學生，談責任變醫生」，要求同工同酬，不要雙標。

官媒「中國慈善家雜誌」十四日也披露，北京一間三級甲等醫院一名張姓醫師透露，「身邊的醫生至少感染了一半」，幾位染疫同事仍被安排到第一線，院方甚至明確告訴醫生，即使檢測陽性，「但若沒有什麼症狀或者能扛得住，可以考慮上班」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法