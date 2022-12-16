哈佛校史首位非裔校長 海地移民後代為弱勢發聲

蓋伊成為哈佛史上第一位非裔校長，希望能帶領哈佛提供更多社會服務。（路透社）

2022/12/16 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學今（15日）宣布第30任校長人選，蓋伊（Claudine Gay）將在2023年正式上任，成為校史上第一位非裔校長，也是第二位女性校長。

蓋伊以海地移民背景奠定在美國政治參與問題上為弱勢發聲，目前作為民主學者，也在哈佛大學任教，創立了不平等倡議組織。蓋伊表示，希望在任內期間可以讓哈佛參與並服務社會。

請繼續往下閱讀...

根據衛報指出，日前美國哈佛大學宣布時任校長白樂瑞（Lawrence Bacow）即將退休，同時公布了2023年第30屆新上任的校長蓋伊。

蓋伊是哈佛大學的學院教授，同時作為民主學者，背負著海地移民後代的身分，蓋伊成為美國政治參與問題的主要聲音。過去在哈佛任教時，她持續研究一系列社會經濟因素與政治投票等議題，另外還創立了該校部平等倡議組織，討論剝奪貧窮兒童教育機會等問題。

而白樂瑞在一份聲明表示，蓋伊是了不起的學術領袖，擁有出色的判斷力以及良好的品性，也強調她是一個很值得尊重的人。

蓋伊在上任感言中提到，她認為哈佛迫切需要與外界接觸，不能只困在象牙塔裡做學術研究，更重要的是融入社會並回饋服務；蓋伊2023年上任後，將會成為校史上第一位非裔校長，同時是第二位女性校長，這也代表長春藤盟校中的女性校長人數將超越男性

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法