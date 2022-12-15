為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐洲議會：烏克蘭大饑荒是種族滅絕 蘇聯應負歷史責任

    歐洲議會通過絕，認定1930年代烏克蘭大饑荒是「種族滅絕」事件。（法新社）

    歐洲議會通過絕，認定1930年代烏克蘭大饑荒是「種族滅絕」事件。（法新社）

    2022/12/15 22:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲議會15日通過決議，認定蘇聯政權1932-1933年在烏克蘭造成的大饑荒是「種族滅絕」。決議強調，對蘇聯極權政權的粉飾和美化，以及對蘇聯獨裁者史達林的崇拜重現，導致俄羅斯如今淪為支持恐怖主義的國家。

    決議文中寫道：「歐洲議會代表強烈譴責這些導致數百萬烏克蘭人死亡的行為，並呼籲尚未採取行動的國家和組織跟進，將其視為種族滅絕。」

    歐洲議會還譴責俄羅斯再次對烏克蘭人民犯下的可怕罪行，例如在冬季有針對性地摧毀烏克蘭民用能源基礎設施。

    該決議指責俄國總統普廷的政權侵犯烏克蘭主權和領土完整，企圖消滅烏克蘭的民族國家地位，並摧毀其人民的認同和文化。

    歐州議會譴責持續的俄烏戰爭造成全球糧食危機，俄羅斯摧毀和掠奪了烏克蘭的糧食倉庫，並繼續阻止烏克蘭向世界上最貧窮的國家出口糧食。

    「烏克蘭大饑荒」（Holodomor，原意是用飢餓謀殺）是1930年代時發生在蘇聯加盟共和國烏克蘭的大饑荒，造成400萬人死亡，原因除了蘇聯領導人史達林強行推動的農業集體化，蘇聯當局還利用飢餓殺人打壓烏克蘭的民族意識，並出動祕密警察迫害烏克蘭的菁英。

    這場饑荒在蘇聯時期是禁忌話題，直到1991年烏克蘭脫離蘇聯獨立，烏克蘭才開始面對這場悲劇，對大饑荒的回憶成了烏克蘭國家認同的重要部分。

    俄羅斯拒絕承認這場饑荒是對烏克蘭人的種族滅絕，日前佔領烏南港市馬立波（Mariupol）的俄軍還拆除烏克蘭大饑荒紀念碑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    可攜帶多枚核彈頭！ 俄羅斯於莫斯科近郊部署亞爾斯彈道飛彈
    2022/12/15 21:51

    可攜帶多枚核彈頭！ 俄羅斯於莫斯科近郊部署亞爾斯彈道飛彈
    烏南赫爾松市遭俄軍砲擊 市區大斷電2人喪生
    2022/12/15 21:15

    烏南赫爾松市遭俄軍砲擊 市區大斷電2人喪生

    聲寶新品發表會 實現高品質居家空間
    不再避諱！ 外媒：習近平加深對俄長期押注
    2022/12/15 18:21

    不再避諱！ 外媒：習近平加深對俄長期押注
    軍情動態》黑科技絕殺俄軍！華郵：美擬援烏JDAM智能套件
    2022/12/15 17:51

    軍情動態》黑科技絕殺俄軍！華郵：美擬援烏JDAM智能套件

    夯到北美巡迴 詹惟中靠它越走越廣
    腿斷也要保護國家！烏克蘭士兵將義肢當狙擊槍瞄準架 照片曝光網動容
    2022/12/15 16:43

    腿斷也要保護國家！烏克蘭士兵將義肢當狙擊槍瞄準架 照片曝光網動容
    向抵抗侵略致敬 「烏克蘭人民」獲頒沙卡洛夫獎
    2022/10/19 23:48

    向抵抗侵略致敬 「烏克蘭人民」獲頒沙卡洛夫獎
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播