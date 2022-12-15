歐洲議會：烏克蘭大饑荒是種族滅絕 蘇聯應負歷史責任

歐洲議會通過絕，認定1930年代烏克蘭大饑荒是「種族滅絕」事件。（法新社）

2022/12/15 22:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲議會15日通過決議，認定蘇聯政權1932-1933年在烏克蘭造成的大饑荒是「種族滅絕」。決議強調，對蘇聯極權政權的粉飾和美化，以及對蘇聯獨裁者史達林的崇拜重現，導致俄羅斯如今淪為支持恐怖主義的國家。

決議文中寫道：「歐洲議會代表強烈譴責這些導致數百萬烏克蘭人死亡的行為，並呼籲尚未採取行動的國家和組織跟進，將其視為種族滅絕。」

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歐洲議會還譴責俄羅斯再次對烏克蘭人民犯下的可怕罪行，例如在冬季有針對性地摧毀烏克蘭民用能源基礎設施。

該決議指責俄國總統普廷的政權侵犯烏克蘭主權和領土完整，企圖消滅烏克蘭的民族國家地位，並摧毀其人民的認同和文化。

歐州議會譴責持續的俄烏戰爭造成全球糧食危機，俄羅斯摧毀和掠奪了烏克蘭的糧食倉庫，並繼續阻止烏克蘭向世界上最貧窮的國家出口糧食。

「烏克蘭大饑荒」（Holodomor，原意是用飢餓謀殺）是1930年代時發生在蘇聯加盟共和國烏克蘭的大饑荒，造成400萬人死亡，原因除了蘇聯領導人史達林強行推動的農業集體化，蘇聯當局還利用飢餓殺人打壓烏克蘭的民族意識，並出動祕密警察迫害烏克蘭的菁英。

這場饑荒在蘇聯時期是禁忌話題，直到1991年烏克蘭脫離蘇聯獨立，烏克蘭才開始面對這場悲劇，對大饑荒的回憶成了烏克蘭國家認同的重要部分。

俄羅斯拒絕承認這場饑荒是對烏克蘭人的種族滅絕，日前佔領烏南港市馬立波（Mariupol）的俄軍還拆除烏克蘭大饑荒紀念碑。

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