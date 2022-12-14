NASA即將發射衛星 首度由太空全面調查地球水資源

SWOT先進雷達衛星，目的在為科學家提供前所未有的視野，以了解覆蓋7成地表並滋養生命的水資源，來為因應氣候變遷的機制和結果提供新思路。（路透）

2022/12/14 17:49

〔中央社〕美國國家航空暨太空總署（NASA）主導的國際衛星任務明天黎明將從南加州發射火箭，運載衛星展開重大地球科學研究計畫，首次由太空對全球的海洋、湖泊和河流進行全面性調查。

這個地表水和海洋地形（Surface Water and Ocean Topography, SWOT）先進雷達衛星，目的在為科學家提供前所未有的視野，以了解覆蓋7成地表並滋養生命的水資源，來為因應氣候變遷的機制和結果提供新思路。

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億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「獵鷹9號」火箭（Falcon 9），預訂明天黎明前從洛杉磯西北約275公里處的「范登堡美國太空部隊基地」（Vandenberg U.S. Space Force Base）升空，將SWOT衛星送入軌道 。

若一切按計畫順利進行，這個有如休旅車大小的衛星將會在幾個月內產生研究數據。

經過近20年的研發，SWOT結合了先進的微波雷達技術，科學家稱此一技術將以高解晰度，蒐集全球9成以上海洋、湖泊、水庫和河流的高空和地表測量資料。

研究人員表示，這些資料是雷達每21天至少對地球掃描兩次彙集而來，將增進海洋環流模型功能，加強對天氣和氣候的預測，並有助於管理乾旱地區稀少淡水的供應問題。

SWOT衛星是由洛杉磯附近的NASA「噴氣推進實驗室」（JPL） 設計和打造，並與法國、加拿大的航太單位共同合作開發，這是美國國家研究委員會（National Research Council）羅列NASA在未來10年應執行的15項任務之一。

「噴氣推進實驗室」科學家兼NASA海平面變化小組負責人哈姆林頓（Ben Hamlington）說：「這真的是第一個觀察地球表面幾乎所有水資源的任務。」

這項任務的一個主要目標是，探索海洋如何在自然過程中吸收大氣中的熱和二氧化碳，而緩和了全球溫度和氣候變化

淡水是SWOT的另一個觀測重點，這個衛星可以觀察幾乎所有寬度超過100公尺的整條河流，以及逾100萬個面積大於6萬2500平方公尺的湖泊和水庫。

SWOT在未來3年的任務中，將反覆盤點地球的水資源，讓研究人員能夠更精確追蹤季節變化和重大天氣事件期間地球河流及湖泊的波動。

NASA的SWOT衛星淡水科學負責人巴威爾斯基（Tamlin Pavelsky）表示，蒐集此類數據類似於「掌握世界水系統的脈動，如此我們就能看到它什麼時候加速，什麼時候減速」。

SWOT結合了先進的微波雷達技術，科學家稱此一技術將以高解晰度，蒐集全球9成以上海洋、湖泊、水庫和河流的高空和地表測量資料。（路透）

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