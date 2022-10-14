瑞典媒體曝光美國計劃摧毀歐洲？查核中心：捏造資訊

網傳瑞典媒體曝光蘭德公司洩密文件，顯示美國計劃摧毀歐洲。查核中心表示此為虛構捏造資訊，傳言為錯誤訊息。（圖片取自事實查核中心官網，本報合成）

2022/10/14 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳一訊息稱「瑞典媒體曝光一份蘭德公司洩密文件，顯示美國計劃摧毀歐洲。包括俄羅斯和德國在內」。查核中心表示此為虛構捏造資訊，傳言為錯誤訊息。

「TFC台灣事實查核中心」14日發布的「事實查核報告」指出，社群平台臉書於今年9月30日流傳一訊息稱：「近日，瑞典媒體曝光了1份蘭德公司洩密文件，顯示美國計劃摧毀歐洲。包括俄羅斯和德國在內，都在美國的計劃之內。這樣的計劃太讓人震驚了！而更可怕的事情是，現在的局勢走向與曝光文件是高度吻合的...」，該訊息也在中國入口網站流傳。

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查核中心以關鍵字檢索，發現網傳內容出自瑞典網站「Nya Dagbladet」今年9月13日所發布標題為「令人震驚的文件：美國如何策劃歐洲的戰爭和能源危機」的文章。查核中心進一步以「Nya Dagbladet」為關鍵字查詢，找到瑞典負責蒐集有關極右翼種族主義團體訊息的基金會「Expo」，該基金會網頁在2021年3月18日的文章指出，「Nya Dagbladet」創立於2021年，經常傳播極右翼陰謀論，所以並不是可信的媒體組織。

另外，美國智庫蘭德公司網站2022年9月14日發布聲明表示，「1份所從蘭德公司洩漏出去有關美國『削弱德國』的詭異、陰謀報告是假的」。英國查核組織《Logically》9月22日發布的查核報告也顯示傳言文件是「假的蘭德文件」。該文件不僅沒有作者姓名跟文件標題，其格式、字體與報告頁面設計都和蘭德其他發布的報告不同。

查核平台綜合以上認定，網傳內容來自一瑞典網站所發布的文章，此網站並非可信媒體。美國智庫蘭德公司9月14日曾聲明表示，網傳「蘭德洩露出的文件」是假文件。英國查核組織也指出，經比對後傳言文件樣式與蘭德其他發布的報告都不相同。網傳訊息為虛構捏造資訊，傳言為錯誤訊息。

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