東京久違湧現外國觀光客！ 日圓貶值引發「爆買潮」

日本11日起開放外國遊客入境後，東京久違湧現大量外國遊客的身影。（歐新社）

2022/10/13 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本自11日起開放外國觀光客自由行後，讓原本空蕩蕩近2年多的東京街頭，久違湧現許多外國遊客，此外也因日圓貶值與便宜的物價，而刺激不少來自歐美的遊客購物慾望，帶起相當可觀的「爆買潮」。

據日本「朝日電視台」報導，隨著日本在11日起，取消單日5萬人的入境人數上限，開放外國個人旅客入境觀光，並給全球68國和地區重新實施免簽證措施，而在開放外國旅客入境的第2天，立即有許多外國旅客紛紛現身東京各地街頭。

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這些外國旅客除了前往上野、淺草等地區各種玩樂、品嚐美食行程，也因近來日圓持續貶值，美元對日幣來到1比146，創下24年來新低點，大幅刺激不少外國旅客的消費慾望。

有美國旅客到日本服飾店內，一口氣買下2萬日圓（約新台幣4158元）的衣服，並在受訪時提到，「能在日本買到實在太棒了，如果是在美國買的話會很貴，多虧日圓貶值，讓我來日本更有花錢的意願」。

還有2名來自澳洲的旅客，買下1萬多日圓的羽絨外套，也表示若是在澳洲或英國購買相同的商品，將會是翻倍的驚人價格，還提到他們接下來預計會去購買鐘錶等品。

對於逐漸湧入日本境內的外國旅客，日本相關的旅遊業者也表示，自重新開放自由行以來，詢問來日本旅遊的熱度已提升了約50％左右，而且每天都還不斷收到許多新的預約訊息，並表示日圓貶值確實吸引更多人想來日本觀光意願。

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