「按讚」落伍啦！Z世代還厭惡「這些表情符號」︰粗魯又失禮

有不少「表情符號」因世代差異，而越來越少年輕人使用。示意圖。（美聯社）

2022/10/13 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕不少人習慣在回覆訊息或發文時，加上一些「表情符號」（emoji）來表達當下的心情，然而近期在網上就有Z世代的年輕人，掀起對各種符號背後含意的討論，許多人紛紛表示自己最厭惡看到「按讚」的符號，還認為收到「遮些符號」非但沒有感到開心，反而覺得不受對方的尊重。

綜合外媒報導，國外有名網友在美國網路論壇「Reddit」 發文，表示自己是出生在1995年以後的Z世代，雖然習慣使用智慧型手機與社群網路，但是他實在是無法接受在私人訊息或工作上，有人給他「讚」的大拇指表情符號，「也許是我自己還不夠成熟，但我覺得這個符號真的非常粗魯且充滿敵意」。

請繼續往下閱讀...

該篇貼文一出，立即引起不少網友共鳴，並紛紛留言回應原PO，像是有名24歲的網友表示，「對很多年輕人來說，豎起大拇指反而是一種給人很消極的感覺」；另有網友對此補充說明，「如果有人不用文字回應、只是點讚，那是非常粗魯無禮的行為，我也是經歷了一段時間才適應過來，因為我的工作場所也會出現這樣的情況」；還有網友指出，對現代年輕人來說，多半是在跟別人開玩笑的時候才會比讚，在其他地方出現反而覺得是被用來諷刺他人。

生活方式和禮儀專家斯旺（Elaine Swann）則對此表示，他曾針對這方面進行過企業培訓，並建議大眾在專業領域避上，應盡量免使用表情符號，「雖然會因為世代不同而異，但總結來說，人們想知道他們的想法有確實被『聽到』，而表情符號並不能將這些資訊完整傳達給所有人」。

而除了「讚」的表情符號外，若是收到「愛心」、「OK」、「打勾」、「鼓掌」、「哭臉」、「猴子遮臉」等表情符號，也會讓不少Z世代的年輕人感到厭惡，並表示自己更希望能收到人們用文字而非符號來回覆，特別是在工作場合上。

According to a recent poll of 2,000 young people aged 16-29, emojis used by 'old people' include the thumbs up, the red love heart, the OK hand and the grimacing face



+ Here are the top 10 emojis that make you look 'old' pic.twitter.com/sP8SIYix3t — Daily Mail Online （@MailOnline） October 12, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法