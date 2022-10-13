世衛組織：歐洲再迎新一波疫情 民眾出現「疫苗疲勞」情況

WHO歐洲區主任克魯格（見圖）與ECDC主任艾孟發表聯合聲明指出，歐洲地區已開始出現另一波疫情高峰。（美聯社）

2022/10/13 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）與歐洲疾病預防控制中心（ECDC）本週三共同發表聲明表示，隨著確診數逐漸增加，歐洲地區已經開始出現另一波疫情高峰，同時顯示全球疫情尚未結束，且「疫苗疲勞」因素也造成民眾接種意願不高，目前仍有超過約百萬人口尚未接種疫苗。

據《路透》報導，WHO歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）與ECDC主任艾孟（Andrea Ammon）於12日發表聯合聲明中提到，儘管與一年前疫情相比已有明顯趨緩，「但不幸的是，我們近期看見歐洲的確診數再次上升，代表另一波感染已經開始，疫情尚未結束。」

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世衛組織區域數據顯示，截至10月2日當週為止，歐洲是全球唯一確診數增加的地區，相較於前一週增加了8％人口數。

公共衛生專家警告，由於疫苗的種類變多與對於現有疫苗感到混淆，使人們開始出現「疫苗疲勞」的狀況，此可能會限制加強劑的施打率，而目前歐洲仍有超過數百萬人尚未接種疫苗。

世衛組織與ECDC指出，歐洲即將進入秋、冬季節性流感的傳染期，在病例數上升前，呼籲民眾應同時接種流感與武肺疫苗，「已經沒有時間可以浪費了，包括60歲以上、孕婦與患有疾病的高風險族群等，應盡快接種疫苗。」

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