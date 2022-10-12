重回一戰？ 俄軍在盧甘斯克地區狂挖戰壕

近日社群媒體上流傳俄軍在盧甘斯克地區開始大量挖掘建造戰壕，引來網友嘲諷「是要回到一戰時期嗎？」（擷取自Benjamin Pittet推特）

2022/10/12 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭進入白熱化階段，俄軍在多個戰線節節敗退，從主動進攻變成被動防守。近日社群媒體上就流傳俄軍在盧甘斯克地區開始廣挖戰壕，引來網友嘲諷「是要回到一戰時期嗎？」

研究衛星影像的瑞士部落客「Benjamin Pittet」今（12）日在推特上發文，稱俄軍正在盧甘斯克地區建立戰壕防線。該防線包含兩排暱稱「龍牙」的反戰車地樁、一條可能是用來阻擋車輛行進的壕溝，與數條步兵或車輛的射擊陣地。

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而推特帳號「Saint Javelin」今日也發佈俄軍挖掘戰壕的影片，並嘲諷「想像在無人機戰爭時代大力投入戰壕戰，那是第一次世界大戰的產物。」從片中可見俄軍挖掘長達數公里的戰壕，並安置大量「龍牙」。

相關推文一出立刻引來網友關注，有網友發現俄軍的「龍牙」似乎只是預製的混凝土塊，根本沒有嵌於地面，可以輕易移動。也有網友稱「這是現代版的馬奇諾防線。」

龍牙（Dragon's teeth）是一種針對裝甲車輛或戰車的防禦工事，由水泥和鋼筋製成，以多排一組的方式布置，每排相互交錯，卡住戰車或車輛的底盤，使其失去行動能力。

The Russians are creating a defense line in the Luhasnk Oblast reminiscent of the Second World War. The defensive line consists of two rows of "dragon's teeth", followed by a trench probably meant to stop vehicles, then firing positions for infantry and vehicles.



1/2 pic.twitter.com/tXkadeIGFV — Benjamin Pittet （@COUPSURE） October 12, 2022

Russian forces are preparing extensive trench systems in the Luhansk region in advance of an inevitable Ukrainian offensive.



Imagine heavily committing to trench warfare in the age of drone warfare. That's some WWI type of shit. pic.twitter.com/r403kLKXmd — Saint Javelin （@saintjavelin） October 12, 2022

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