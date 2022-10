重回一戰？ 俄軍在盧甘斯克地區狂挖戰壕

2022/10/12 23:37

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭進入白熱化階段,俄軍在多個戰線節節敗退,從主動進攻變成被動防守。近日社群媒體上就流傳俄軍在盧甘斯克地區開始廣挖戰壕,引來網友嘲諷「是要回到一戰時期嗎?」

研究衛星影像的瑞士部落客「Benjamin Pittet」今(12)日在推特上發文,稱俄軍正在盧甘斯克地區建立戰壕防線。該防線包含兩排暱稱「龍牙」的反戰車地樁、一條可能是用來阻擋車輛行進的壕溝,與數條步兵或車輛的射擊陣地。

而推特帳號「Saint Javelin」今日也發佈俄軍挖掘戰壕的影片,並嘲諷「想像在無人機戰爭時代大力投入戰壕戰,那是第一次世界大戰的產物。」從片中可見俄軍挖掘長達數公里的戰壕,並安置大量「龍牙」。

相關推文一出立刻引來網友關注,有網友發現俄軍的「龍牙」似乎只是預製的混凝土塊,根本沒有嵌於地面,可以輕易移動。也有網友稱「這是現代版的馬奇諾防線。」

龍牙(Dragon's teeth)是一種針對裝甲車輛或戰車的防禦工事,由水泥和鋼筋製成,以多排一組的方式布置,每排相互交錯,卡住戰車或車輛的底盤,使其失去行動能力。

The Russians are creating a defense line in the Luhasnk Oblast reminiscent of the Second World War. The defensive line consists of two rows of "dragon's teeth", followed by a trench probably meant to stop vehicles, then firing positions for infantry and vehicles.



