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    重回一戰？ 俄軍在盧甘斯克地區狂挖戰壕

    近日社群媒體上流傳俄軍在盧甘斯克地區開始大量挖掘建造戰壕，引來網友嘲諷「是要回到一戰時期嗎？」（擷取自Benjamin Pittet推特）

    近日社群媒體上流傳俄軍在盧甘斯克地區開始大量挖掘建造戰壕，引來網友嘲諷「是要回到一戰時期嗎？」（擷取自Benjamin Pittet推特）

    2022/10/12 23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭進入白熱化階段，俄軍在多個戰線節節敗退，從主動進攻變成被動防守。近日社群媒體上就流傳俄軍在盧甘斯克地區開始廣挖戰壕，引來網友嘲諷「是要回到一戰時期嗎？」

    研究衛星影像的瑞士部落客「Benjamin Pittet」今（12）日在推特上發文，稱俄軍正在盧甘斯克地區建立戰壕防線。該防線包含兩排暱稱「龍牙」的反戰車地樁、一條可能是用來阻擋車輛行進的壕溝，與數條步兵或車輛的射擊陣地。

    而推特帳號「Saint Javelin」今日也發佈俄軍挖掘戰壕的影片，並嘲諷「想像在無人機戰爭時代大力投入戰壕戰，那是第一次世界大戰的產物。」從片中可見俄軍挖掘長達數公里的戰壕，並安置大量「龍牙」。

    相關推文一出立刻引來網友關注，有網友發現俄軍的「龍牙」似乎只是預製的混凝土塊，根本沒有嵌於地面，可以輕易移動。也有網友稱「這是現代版的馬奇諾防線。」

    龍牙（Dragon's teeth）是一種針對裝甲車輛或戰車的防禦工事，由水泥和鋼筋製成，以多排一組的方式布置，每排相互交錯，卡住戰車或車輛的底盤，使其失去行動能力。

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