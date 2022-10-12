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    遭俄飛彈連攻2天 烏克蘭：30％能源基礎設施受損

    在烏克蘭收復的頓內茨克州斯維亞托戈爾斯克（sviatohirsk），居民前往領取救濟物資。（法新社）

    在烏克蘭收復的頓內茨克州斯維亞托戈爾斯克（sviatohirsk），居民前往領取救濟物資。（法新社）

    2022/10/12 22:48

    〔中央社〕烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）告訴美國有線電視新聞網（CNN），俄羅斯10日和11日連續對烏克蘭發動飛彈攻擊，境內30%能源基礎設施被擊中。

    哈魯申科昨天告訴CNN：「我們要把這項訊息傳遞給我們的夥伴：我們必須保護領空。」

    他還說，俄羅斯漠視國際法規，「他們不在意任何一種國際協議或協約」。

    烏克蘭當局昨天呼籲民眾不要使用烤箱、洗衣機等家電，以撙節電力。俄羅斯10日對烏克蘭能源網路發動開戰以來最大規模攻擊後，數以百萬計民眾面臨停電。

    俄羅斯對烏克蘭發動的這波最大規模空襲造成至少19人死亡，迫使數以千計烏克蘭人躲回防空洞，並且造成數以百計村鎮電力設施受損。

    莫斯科鷹派讚揚這是俄烏戰爭的轉捩點，展現了俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」的決心。

    美國退役陸軍中將、前駐歐洲美國陸軍司令霍吉斯

    （Ben Hodges）指出，即便經歷10日的飛彈攻擊，烏克蘭在戰場上顯然仍擁有「無法逆轉的動能」。

    他在推文中寫到：「俄羅斯的後勤運補系統已經耗盡，沒有俄羅斯人想為（俄羅斯總統）普廷（Vladimir Putin）的烏克蘭戰爭而戰。」

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