涵蓋台灣政策法 美參議院啟動2023國防授權法案辯論

美參議院啟動2023年新年度國防授權法案辯論，內容涵蓋大幅增加對台灣安全援助的「台灣政策法案」，以及對烏克蘭安全援助倡議，目標在對抗中國和俄羅斯。（路透）

2022/10/12 21:36

〔編譯楊芙宜／台北報導〕路透和美國之音（VOA）報導，美國聯邦參議院11日正式啟動了對「2023年度國防授權法案（NDAA）」的辯論，這項法案總金額高達8170億美元，為美國國會必定要通過的年度法案，將為五角大樓制訂政策，包括對抗中國、俄羅斯的戰略競爭，以及支持台灣和烏克蘭的條款。

報導說，美國參議院版的新年度NDAA最新文本尚未立即出爐，但參議院助理表示，新年度NDAA會包含參院外交委員會9月14日甫通過的「台灣政策法案」基本要素（elements）。

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參院外委會通過的「台灣政策法案」旨在大幅增加對台灣的安全援助，規劃提供台灣5年65億美元（約逾2000億台幣）軍事援助、加速向台灣銷售軍備武器、增加美台軍事協作計畫，也包括要求廢除聯邦機構對展示台灣國旗或軍服的禁令、表態聯合國2758號決議文未處理台灣代表權及攸關主權問題的條款。

參院民主黨籍軍事委員會主席利德（Jack Reed）在院會發言表示，「北京對美國國家安全構成了主要潛在威脅」、「當我們在開始討論NDAA時，必須記住，美國正與中國和俄羅斯進行著長期的戰略競爭」；中國是世界上唯一一個有經濟和技術能力對我們利益構成持續挑戰的國家。

利德說，首先，我們必須確保美國能贏過、嚇阻和戰勝近乎匹敵的競爭對手；NDAA法案透過充分投資「太平洋嚇阻倡議」、「歐洲嚇阻倡議」和「烏克蘭安全協助倡議」，對抗中國和俄羅斯；作為此努力一環，法案將國防授權上限提高450億美元，以應對通膨的影響和加速國防戰略的實施。

利德指出，提高國防授權上限金額將加速某些彈藥的生產，並增加對飛機、海軍艦艇、裝甲車輛、遠端火力以及軍種和戰鬥司令部所需其他資源的採購。

美國參院版NDAA除了包含「台灣政策法案」內容之外，還包括對烏克蘭安全援助倡議提供新資金，授權提供新的武器系統，以及一系列其他條款。

自1961年以來，美國NDAA法案每年都得以通過。美國參議院在11月8日期中選舉之前處於休會期。美國之音報導指出，利德等參議員回到華盛頓正式啟動辯論，為今年晚些時候通過該法案鋪平道路。

2023年度NDAA必須在今年晚些時候由美國參議院和眾議院通過文本一致的版本，然後送交白宮讓美國總統拜登簽署成為法律。

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