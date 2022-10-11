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    「韭菜」哭哭！中國官媒釋風向：20大後繼續「動態清零」

    中國官媒釋出風向，中共20大之後，仍不會鬆開「清零緊箍咒」。示意圖。（法新社；本報合成）

    中國官媒釋出風向，中共20大之後，仍不會鬆開「清零緊箍咒」。示意圖。（法新社；本報合成）

    2022/10/11 21:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中共第20次全國代表大會（20大）16日登場，為期7天。中國民間普遍預期，20大之後，當局放棄嚴格的防疫措施。不過中國官媒連續2天重申「動態清零」必須堅持，香港英文《南華早報》分析，這是迄今為止最明確的跡象，顯示20大之後，中共領導層仍不會鬆開「清零緊箍咒」！

    面對各地加碼防控引發民怨不斷，中共機關報人《人民日報》連續2天刊文強調，動態清零可持續且須堅持，疫情防控政策符合國情和科學，「疫情尚未遠去，大考仍在繼續」、「躺平沒有出路，堅持就是勝利」。

    此前一天，《人民日報》10日刊載「增強對當前疫情防控政策的信心和耐心」一文，直指疫情風險仍在，病毒變異株「致病力並未減弱」，強調「躺平」沒有出路，必須堅持科學精準、動態清零，做好疫情防控工作。

    《新華社》也發表時評文章呼應，指出「躺平」沒有出路，並稱絕大多數「躺平」國家都付出了巨大代價，抗疫還遠未到可以「鬆口氣」的時候。動態清零是現階段基於中國當前疫情形勢的最佳選擇。

    隨著世界第二大經濟體面臨經濟放緩，中國放棄清零政策的壓力越來越大。世界銀行最近的預測顯示，中國今年的GDP增長率為2.8%，低於最初預測的5%，也遠低於亞洲其他地區。

    不過《南華早報》分析，《人民日報》等官媒的評論，是迄今為止最明確的跡象，表明中共當局決心在20大之後，繼續採用嚴格清零防疫手段。

    報導稱，官媒將中國國家主席習近平描繪成領導了一場全國性、幾乎沒人死亡的大流行控制工作，與西方相比，習近平將大量政治資本押在了所謂「中國因應大流行的優勢」上。

    此前，《華爾街日報》引述多名分析師看法認為，嚴格防疫措施恐要等到2023年首季3月尾聲，或第二季6月尾聲，才會大幅放寬。

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