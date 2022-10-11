習近平野心第一步 美國前副國安顧問：中國藉併吞台灣欲奪世界霸權

美國前副國安顧問博明（Matt Pottinger）10日警告，北京爭奪世界霸權野心的第一步，將是要吞併台灣，國際社會應對台灣作出更清晰的安全承諾。圖為博明2017年5月在北京一場論壇發言。（美聯社檔案照）

2022/10/11 14:56

〔編譯楊芙宜／台北報導〕自由亞洲電台（RFA）報導，在中共20大即將召開的前夕，中共總書記暨中國國家主席習近平計畫連續取得第3任期，美國前副國安顧問博明（Matt Pottinger）10日警告，北京爭奪世界霸權野心的第一步，將是要吞併台灣，國際社會應對台灣作出更清晰的安全承諾。

台灣總統蔡英文週一在雙十國慶講話中警告說，台海的和平穩定對全球安全至關重要。美國國會聯邦眾議院議長裴洛西今年8月訪問台灣後，中國環繞台灣、在台灣週邊持續展開空前規模的軍事演習，刻意促使台海緊張局勢再次升溫。

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美國前副國家安全顧問博明在美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）本週一舉行的研討會上警告，戰爭所以會發生，往往是因為侵略者對自身實力過於樂觀，「沒有戰爭是意外發生的」，意外事件只會是戰爭的藉口；一個國家會選擇戰爭，是認爲戰爭帶來的利益可能會高於透過和平方式解決爭端。

博明認為，國際社會目前對習近平的世界野心認知不足；習近平的長遠目標不僅是移除美國在亞太地區的影響力，而是要讓中國掌管國際秩序，讓北京成為新的世界霸主；因此，習近平謀求世界霸權的第一步，將必定是併吞台灣。

博明指出，國際社會若要避免一場台海熱戰，美國與日本等西方盟國該做的事就應當是削弱中國在戰爭中的自信，讓中國意識到，一場對台灣的戰爭很可能會失敗而且曠日費時。

他強調，美、日兩國應對台灣作出更明確的安全承諾，如此，北京才不會誤判認為美國害怕或不敢作出承諾，而任意對台灣付諸武力行動。

博明還警告，外界通常認為，「兩岸應多設立熱線以避免意外導致戰爭」，但這一前提並不成立，因為意外事件只會是北京發動戰爭的藉口。

博明呼籲，台灣應展現保衛家園、自由與主權的意志，這將會是嚇阻中國不敢動武的決定性因素；台灣應增強軍事訓練，以此警示中國，入侵台灣要付出多麼重大的代價。

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