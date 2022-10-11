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    德援烏首套IRIS-T SLM防空系統已交付 近日可投入作戰

    德製IRIS-T SLM防空系統可攔截高度25公里、方圓40公里以內的各種空中威脅目標。（取自迪爾防衛網站）

    德製IRIS-T SLM防空系統可攔截高度25公里、方圓40公里以內的各種空中威脅目標。（取自迪爾防衛網站）

    2022/10/11 13:21

    〔即時新聞／綜合報導〕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）6月承諾，將軍援德國研發的IRIS-T SLM防空系統給烏克蘭；德國國防部10日宣布，已經交付第一套IRIS-T防空系統，預計可以在幾天內開始作戰。

    德國國防部10日在推特宣布，首套IRIS-T防空系統已經交付給烏克蘭，最快這幾天內就可以投入作戰，德國國防部強調，俄羅斯最近對基輔和其他城市的飛彈空襲，顯示了防空能力對烏克蘭防禦的重要性。

    德國總理蕭茲6月承諾，軍援烏克蘭4套IRIS-T SLM防空系統，該系統由德國研發，可攔截高度25公里、方圓40公里內各種空中威脅，不過德軍並未使用該陸基防空系統，僅裝備空對空飛彈，必需新造裝備，除已經交付的首套外，另外3套等到明年才能交付。

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