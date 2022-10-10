驚悚照曝光！ 基輔無辜平民慘遭俄軍飛彈斬首

路透10日公開這張基輔民眾在飛彈攻擊中慘遭斬首的驚悚照片。（路透，圖片經變色、馬賽克處理）

2022/10/10 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭包括首都基輔多個城市今天（10日）遭俄軍空襲，其中基輔已知至少8死24傷，多處民宅建築爆炸。《路透》釋出一張驚悚照片，可以看到一名基輔民眾在飛彈攻擊中慘遭斬首，可以想見當地狀況多麼慘不忍睹。

綜合外媒報導，在俄羅斯總統普廷9日指控克里米亞克赤大橋（Kerch Bridge）爆炸為烏國發動的「恐怖攻擊」後，10日上午就發生基輔遭俄軍報復襲擊，市中心多地傳出爆炸，烏官方表示目前已知有8名平民死亡、24人傷。這個數字恐怕還會再上升，且還不包括其他被攻擊的城市。

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《路透》公開基輔市中心一系列照片，其中可以看到一具身穿牛仔褲遺體在俄軍這場飛彈攻擊中慘遭斬首陳屍在道路斑馬線上，左小腿疑似還卡著砲彈的黑色碎片，可能是在過馬路時正好遭遇飛彈來襲。背景處則有一群消防人員正忙著撲滅汽車爆炸引發的火勢，無暇去管躺在一旁的這具遺體，畫面令人感到殘酷且悲傷。

烏國總統澤倫斯基今日透過通訊軟體Telegram怒斥，俄羅斯人正試圖將烏克蘭人完全從地球上抹除，「他們消滅札波羅熱在家中熟睡的人們，在第聶伯羅和基輔等多個城市殺死去工作路上的人們。」

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