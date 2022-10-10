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    沒事！基輔天空步道挨轟無大礙 網友笑普廷癡夢炸橋

    監視器錄下的畫面上標註基輔時間週一上午8點18分47秒，克里琴科橋看起來風平浪靜，誰想到下一刻就遭受俄羅斯空襲。（擷取自推特）

    監視器錄下的畫面上標註基輔時間週一上午8點18分47秒，克里琴科橋看起來風平浪靜，誰想到下一刻就遭受俄羅斯空襲。（擷取自推特）

    2022/10/10 20:37

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯為了報復克里米亞大橋上週末被「不明勢力」破壞，今（10）日便對烏克蘭首都基輔（Kyiv）與其他城市發射了多枚飛彈，而其中一枚擊中了基輔的知名景點「克里琴科橋」（Klitschko bridge），畫面怵目驚心。

    英國廣播公司（BBC）報導，位於第聶伯河河畔的克里琴科橋啟用於2019年，是一座步行與自行車兩用橋，全長212公尺，高32尺。

    對於基輔的觀光客來說，克里琴科橋並不陌生，因為不少街頭藝人或音樂家經常出沒於此表演；克里琴科橋的另一個特點是，部分橋面是由類似玻璃的材質建成，因此可以透視到橋底下繁忙的公路。

    根據網路上路流傳影片可以看到，飛彈在基輔當地時間週一上午8點18分47秒左右擊中了橋梁下方的地面，進而揚起漫天的煙塵，所幸克里琴科橋外觀上看起來沒有明顯損傷。

    目前克里琴科橋的影片已在推特（Twitter）上廣為流傳，有網友在轉發這則影片時也藉此揶揄了俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），稱難道普廷打這座橋，是想「以橋（克里琴科橋）換橋（克里米亞大橋）」嗎？

    監視器錄下的畫面上標註基輔時間週一上午8點18分47秒，克里琴科橋看起來風平浪靜，誰想到下一刻就遭受俄羅斯空襲，爆炸揚起的煙塵幾乎遮蔽了所有陽光。（擷取自推特）

    監視器錄下的畫面上標註基輔時間週一上午8點18分47秒，克里琴科橋看起來風平浪靜，誰想到下一刻就遭受俄羅斯空襲，爆炸揚起的煙塵幾乎遮蔽了所有陽光。（擷取自推特）

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