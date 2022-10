沒事！基輔天空步道挨轟無大礙 網友笑普廷癡夢炸橋

2022/10/10 20:37

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯為了報復克里米亞大橋上週末被「不明勢力」破壞,今(10)日便對烏克蘭首都基輔(Kyiv)與其他城市發射了多枚飛彈,而其中一枚擊中了基輔的知名景點「克里琴科橋」(Klitschko bridge),畫面怵目驚心。

英國廣播公司(BBC)報導,位於第聶伯河河畔的克里琴科橋啟用於2019年,是一座步行與自行車兩用橋,全長212公尺,高32尺。

對於基輔的觀光客來說,克里琴科橋並不陌生,因為不少街頭藝人或音樂家經常出沒於此表演;克里琴科橋的另一個特點是,部分橋面是由類似玻璃的材質建成,因此可以透視到橋底下繁忙的公路。

根據網路上路流傳影片可以看到,飛彈在基輔當地時間週一上午8點18分47秒左右擊中了橋梁下方的地面,進而揚起漫天的煙塵,所幸克里琴科橋外觀上看起來沒有明顯損傷。

目前克里琴科橋的影片已在推特(Twitter)上廣為流傳,有網友在轉發這則影片時也藉此揶揄了俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin),稱難道普廷打這座橋,是想「以橋(克里琴科橋)換橋(克里米亞大橋)」嗎?

Regarding the "Klitschko Bridge", it is reported that the probable target was not the "Klitschko Bridge" itself, but the building of the European Union advisory assistance located nearby. pic.twitter.com/CHuqQcETFm