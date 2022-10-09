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    澳洲新南威爾斯州豪雨減緩 仍有洪水危機

    澳洲新南威爾斯州近日豪雨趨緩，但仍有洪水危機，可能在未來數週持續造成影響。（歐新社資料照）

    澳洲新南威爾斯州近日豪雨趨緩，但仍有洪水危機，可能在未來數週持續造成影響。（歐新社資料照）

    2022/10/09 20:44

    〔即時新聞／綜合報導〕位於澳洲東南部的新南威爾斯州（New South Wales）近日發生豪雨，今天（9日）雨勢已有減緩。不過因為連日降雨，政府提醒民眾必須防範洪水帶來的災害。而新南威爾斯州的首府雪梨，今年累積的降雨量已突破2200毫米，創下自1858年來最高降雨紀錄。

    《路透》報導，新南威爾斯州的雨勢雖然減緩，但仍有洪水危機。緊急服務部門一個晚上便回應了343次的協助請求，並進行21次洪水救援。一部分雪梨西北部的居民被要求緊急撤離，而州緊急服務中心也發布94次洪水警報。

    州緊急服務中心主任庫克（Steph Cooke）表示，未來天氣可能放晴，但河水持續上漲，大浪、強風跟潮濕的土壤可能導致山崩。而新南威爾斯州內陸的洪水問題，將有可能持續數週甚至數個月。

    雪梨在週四（6日）累積的雨量已突破2200毫米，是自1858年以來最高的降雨紀錄。同時雪梨也連續3年遭遇反聖嬰現象（La Nina weather event），導致降雨量上升。而天氣預報顯示，下週三（12日）將會有另一場颶風襲擊新南威爾斯州，屆時還會帶來更多的雨量。

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