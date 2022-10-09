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    覺醒！前哈爾科夫親俄市長 參軍抗侵略為烏克蘭而戰

    烏克蘭親俄派前哈爾科夫市長，在戰爭爆發後決定入伍參軍，到前線對抗俄羅斯的侵略。（圖擷取自推特）

    烏克蘭親俄派前哈爾科夫市長，在戰爭爆發後決定入伍參軍，到前線對抗俄羅斯的侵略。（圖擷取自推特）

    2022/10/09 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，許多烏克蘭人民決定拿起武器保家衛國，抵抗俄羅斯的入侵，有消息指出烏克蘭親俄派前哈爾科夫市長多布金（Mykhailo Dobkin），在戰爭爆發後決定入伍參軍，到前線對抗俄羅斯的侵略。

    推特帳號「@NiKiTa_32156」在推特PO出1張照片，照片中是烏克蘭親俄派前哈爾科夫市長多布金（Mykhailo Dobkin）身穿烏克蘭軍隊的制服自拍，該帳號在推文中表示「米哈伊洛·多布金，哈爾科夫市前市長，2014年參加烏克蘭總統選舉，烏克蘭政壇知名親俄派，普丁（普廷）白手套梅德韋丘克的親密盟友，現在在前線與俄軍作戰。」

    不只多布金參軍入伍，前烏克蘭議員利亞申科（Oleh Liashko）宣誓加入烏克蘭武裝部隊的影片也在推特流出，利亞申科對此自豪表示「沒有比保護我們的祖國烏克蘭更大的榮譽了，我為烏克蘭人民服務。」

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