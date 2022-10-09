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    影片曝光！ 俄軍彈藥庫被炸 火光沖天黑煙濃密

    哈爾科夫州俄軍彈藥庫爆炸的瞬間。（圖擷取自推特）

    哈爾科夫州俄軍彈藥庫爆炸的瞬間。（圖擷取自推特）

    2022/10/09 16:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄羅斯軍隊後勤補給設施屢屢成為烏克蘭武裝部隊的目標，時常有彈藥庫、指揮部與橋梁被摧毀的消息傳出，有消息指出哈爾科夫州的俄軍彈藥庫被烏軍擊中後發生大爆炸。

    東歐網媒《NEXTA》在推特PO出一段影片，可以看到影片中地平線的遠處正在冒著白煙，接著馬上發生大爆炸，火光直衝天際，冒出黑色的濃煙，烏軍也對此驚嘆連連，該帳號在推文中表示烏克蘭國民警衛隊發布了哈爾科夫占領者的彈藥庫被炸的影片。

    近期不斷有烏軍攻擊俄軍後勤補給設施的消息傳出，連接克里米亞與俄羅斯的克赤大橋（克里米亞大橋）昨日清晨發生大爆炸，該橋梁是俄軍運補的重要路線，烏克蘭尚未承認與該起事件有關，但烏克蘭高層對這起事件發表的言論「話中有話」。

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