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    克里米亞大橋爆炸前後衛星照曝光！ 橋面斷裂冒出黑煙

    克里米亞大橋發生大爆炸前的衛星照。（圖擷取自推特）

    克里米亞大橋發生大爆炸前的衛星照。（圖擷取自推特）

    2022/10/09 15:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，克里米亞大橋8日清晨發生大爆炸，橋梁在當日晚間恢復通行，大橋爆炸前後對比照也在推特流出。

    推特帳號「@planet」PO出照片，可以看到第一張照片是克里米亞大橋發生大爆炸前的衛星照片，第二張照片則是發生大爆炸後的照片，大橋部分斷裂落海，有地方仍冒出火光與黑煙，該帳號在推文中表示「2022年10月7日、8日克里米亞大橋的照片，顯示大爆炸後橋面受損。」

    克里米亞大橋是俄羅斯通往克里米亞的關鍵橋梁，該橋梁擁有公路與鐵路段，是俄軍後勤補給的重要路線，在爆炸當日晚間即恢復通行，輕型車與公車可以通行，但較重的補給貨車需要透過渡輪通行，俄羅斯傀儡克里米亞自治共和國首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）表示，克里米亞半島仍有1個月的燃料存量與2個多月的糧食存量。

    克里米亞大橋發生大爆炸後的衛星照。（圖擷取自推特）

    克里米亞大橋發生大爆炸後的衛星照。（圖擷取自推特）

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