克里米亞大橋爆炸前後衛星照曝光！ 橋面斷裂冒出黑煙

2022/10/09 15:49

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,克里米亞大橋8日清晨發生大爆炸,橋梁在當日晚間恢復通行,大橋爆炸前後對比照也在推特流出。

推特帳號「@planet」PO出照片,可以看到第一張照片是克里米亞大橋發生大爆炸前的衛星照片,第二張照片則是發生大爆炸後的照片,大橋部分斷裂落海,有地方仍冒出火光與黑煙,該帳號在推文中表示「2022年10月7日、8日克里米亞大橋的照片,顯示大爆炸後橋面受損。」

克里米亞大橋是俄羅斯通往克里米亞的關鍵橋梁,該橋梁擁有公路與鐵路段,是俄軍後勤補給的重要路線,在爆炸當日晚間即恢復通行,輕型車與公車可以通行,但較重的補給貨車需要透過渡輪通行,俄羅斯傀儡克里米亞自治共和國首長阿克瑟諾夫(Sergei Aksyonov)表示,克里米亞半島仍有1個月的燃料存量與2個多月的糧食存量。

This pair of PlanetScope images, captured just one day apart on October 7 and 8, 2022, shows the damaged Kerch Strait Bridge following a major explosion today. This is the only bridge that connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. https://t.co/Ecm49Qz1by pic.twitter.com/IvJbvS5oRb