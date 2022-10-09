打擊普廷的自大妄想 德國防長：北約必須做更多

蘭布雷特表示，北約必須採取更多措施，藉此保護自身免受俄羅斯及俄羅斯總統普廷侵害。（歐新社）

2022/10/09 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）8日前往立陶宛訪問部署於當地的德國軍隊，提到近期歐陸局勢，蘭布雷特表示，北約必須採取更多措施，藉此保護自身免受俄羅斯及俄羅斯總統普廷侵害。

綜合外媒報導，早在2017年，德國就向北約成員國立陶宛部署軍隊，在今年俄羅斯入侵烏克蘭後，當地德軍規模再度擴大。蘭布雷特表示，面對日漸增長的安全威脅，德國還將新建一個裝甲步兵旅，可以在必要時迅速部署到立陶宛；另外，德國將在立陶宛開設一個永久性的指揮中心，有助於快速從德國轉移部隊到立陶宛。

請繼續往下閱讀...

蘭布雷特表示，德國支持盟友，我們也得知俄羅斯對立陶宛的威脅，我們必須認真應對、做好準備。她強調，北約必須採取更多措施來保護自身免受俄羅斯及俄羅斯總統普廷侵害，因為我們不知道普廷的妄想會持續多久。

蘭布雷特在訪問部署於立陶宛的德國軍隊與立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）時也提到：「目前有件事是肯定的，就是目前的狀況代表我們必須一起做更多事，俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭越來越殘酷，越來越肆無忌憚，俄羅斯的核武威脅也表明俄羅斯當局並沒有顧忌。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法