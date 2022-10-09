烏克蘭收復利曼後清理戰場 發現俄軍在友軍遺體裝詭雷

烏克蘭警方高層表示，俄軍從利曼撤退時在戰死友軍的遺體上放置地雷，讓烏克蘭當局清理市區時遭遇死亡風險。圖為烏軍士兵清除戰場上設置的地雷。（路透）

2022/10/09 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍隊日前收復烏東重鎮利曼（Lyman），對東線俄軍士氣造成嚴重打擊，不過利曼遭受戰火波及，市區內多數建築與基礎設施均已損毀。經過清查，市內發現亂葬崗，俄軍撤退時甚至還在戰死友軍的遺體上放置地雷，讓烏克蘭當局清理市區時遭遇死亡風險。

根據《美聯社》報導，頓內茨克州克拉莫托斯克（Kramatorsk）地區警局官員特卡欽科（Mark Tkachenko）7日表示，當局仍在利曼市區替死亡市民收屍，並試圖確定死因，「如果是占領期間被槍打死，那當然屬於戰爭罪」。頓內茨克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）7日指出，目前已在利曼發現兩個大型墓地，其中1個埋有200名平民，另外一個則是遺體數量未定的亂葬崗。

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特卡欽科表示，目前還不清楚利曼從5月被俄軍佔領至今有多少人死亡，但當地目前已發生人道危機。特卡欽科說：「有些民眾死在家裡，有些人橫屍街頭，許多人是死於砲擊，老人們則在俄軍占領期間死於缺乏食物與藥品。」

頓內茨克州政府發言人伊格納琴科（Tetyana Ignatchenko）提到，利曼的民用基礎設施完全被摧毀，目前正在努力清理俄軍撤退時留下的遺體。特卡欽科也提到，俄軍撤退時在友軍遺體上放置地雷，當烏克蘭當局試圖清除地雷，地雷就會爆炸，但目前為止還沒有造成傷亡。

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