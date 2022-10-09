北韓又射彈南韓強烈譴責 美：正與盟國密切磋商

北韓今晨又射彈，據外媒報導指出，在飛彈發射後日本當局正調查飛彈種類，南韓也表達強烈譴責，美國軍方則表示正與盟國及夥伴密切磋商。（路透）

2022/10/09 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今晨又射彈，據外媒報導指出，在飛彈發射後日本當局正調查飛彈種類，南韓也表達強烈譴責，美國軍方則表示正與盟國及夥伴密切磋商。

綜合外媒報導，北韓今晨又朝東部海域發射2枚飛彈，這也是近2週來北韓第7度試射飛彈，日本防衛大臣濱田靖一指出，第一枚飛彈約在凌晨1點47分（台灣時間12點47分）發射，第2枚則是在約6分鐘後發射。兩枚飛彈高度都是100公里，射程則是350公里。濱田靖一說，2枚飛彈都落在日本專屬經濟區（EEZ）外，目前正調查飛彈種類。

請繼續往下閱讀...

南韓軍方則指出，北韓發射的兩枚飛彈，高度約90公里，射程350公里，飛行速度約為5馬赫，軍方指本次的飛彈與先前發射的KN-25類似，並指該飛彈為短程彈道飛彈（SRBM）。南韓聯合參謀本部議長金承謙在北韓射彈後也與駐韓美軍司令拉卡梅拉舉行會議。南韓軍方指北韓近日接連發射飛彈，是對韓半島乃至國際社會和平穩定構成威脅的重大挑釁行為，公然違反聯合國安理會相關決議，對此強烈譴責，並敦促朝方立刻停止挑釁行為。

美國軍方也表示，在北韓射彈後也與盟國及合作夥伴密切協商，並指北韓此舉突顯北韓核武器和彈道飛彈計劃的破壞穩定影響。不過美方評估近期的發射不會對美國人員或盟國構成威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法