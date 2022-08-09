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    巴西總統質疑中國疫苗 北京自稱成效有目共睹

    巴西總統波索納洛近日再批評中國疫苗的有效性令人質疑，中國外交部則自稱其有效性「國際社會有目共睹」。（法新社）

    巴西總統波索納洛近日再批評中國疫苗的有效性令人質疑，中國外交部則自稱其有效性「國際社會有目共睹」。（法新社）

    2022/08/09 18:37

    〔中央社〕巴西總統波索納洛近日再批評中國疫苗的有效性令人質疑，中國外交部發言人汪文斌則稱其有效性「國際社會有目共睹、不容質疑」，並稱中巴在抗疫領域「合作良好」。

    澎湃新聞報導，在中國外交部今天的例行記者會上，有媒體詢及，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）近期表示，中國疫苗的有效性令人質疑，先前巴西進口的大量科興疫苗基本上也已經被其他疫苗所取代。

    汪文斌回應，不管是中國疫苗的有效性，還是中國抗疫措施的有效性，都是國際社會有目共睹，不容質疑的。

    他說，疫情發生以來，中國和巴西在抗疫領域合作良好，「中國疫苗為巴西人民抗疫發揮了積極作用，得到巴西社會各界的高度評價和熱烈歡迎」。

    他以巴西布坦坦研究所2021年2月在一小鎮的試驗為例，指科興疫苗在巴西大規模接種中保持安全有效，在人口流動性較高的情況下仍然有效，對於全體人群均有保護效果。中國願意和巴西一起為早日戰勝疫情繼續做出不懈的努力。

    中國與歐美製的COVID-19疫苗分別在2020年底開始被普遍施打，由於歐美製疫苗先由已開發國家大量使用，因此新興國家和開發中國家只能選用中國製疫苗。

    巴西成為中國疫苗的試驗地以及出口地，但官方對中國疫苗的批評從未停止。

    英國廣播公司（BBC）報導，巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）去年4月在巴西衛生委員會會議稱中國人發明了COVID-19的病毒，還說「他們疫苗不如美國的有效，美國人在研究方面已投資100年，輝瑞（Pfizer）疫苗比其他的更好」。

    今年5月，聯合國兒童基金會（UNICEF）統計顯示，中國製COVID-19疫苗4月的出口量相較於2021年9月巔峰期暴跌了97%，這可能是因預防變種病毒株Omicron的效力差。

    中國至今仍未開放外國製疫苗進口，民眾在當地接種的都是國產疫苗。

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