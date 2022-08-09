軍情動態》美最強航艦「福特號」通過戰備測試

美軍第三代核子動力航空母艦福特級（Ford-class）首艦福特號，已通過正式部署前的關鍵戰備測試。（圖取自美國海軍官網、法新社；本報合成）

2022/08/09 15:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍第三代核子動力航艦福特級（Ford-class）將取代現有的尼米茲級航空母艦（Nimitz Class Aircraft Carrier），首艦「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78）經過長期試驗和技術整合，取得戰鬥系統的完整認證後，又通過一項關鍵戰備測試，預計今秋做好戰鬥準備。

部署在南海附近的美國航艦，可以在數小時內對中國在台灣或該區的軍事行動做出迅速反應。福特號預計今年底前全面部署，而有不少美國媒體和軍事觀察人士認為，福特號很可能將被派遣到亞太地區分擔第七艦隊目前承擔的壓力。

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美國軍事網站《19fortyfive.com》報導，福特號8月4日在「戰鬥系統戰備演習」（CSORE）中獲得了「綠色」認證。這項評估確定了該船艦戰鬥系統及其人員對假想敵的反應能力，演習測試了福特號消除空中威脅的能力，包括來自有人駕駛或無人駕駛飛機，及水上無人機的威脅。

在演習中，福特號測試了近程防禦武器系统（Close-In Weapon System，CIWS）和MK-38「巨蝮蛇」（Bushmaster）25厘米機砲，對付空中模擬無人機的威脅。由於福特號改用電磁彈射系統與新式彈藥運輸系統，自動化程度更高。艦上士兵在演習測試中快速裝彈，向評估人員展示福特號強大抗敵能力。

CIWS是一種裝配在海軍船艦上用來偵測與摧毀逼近的反艦飛彈或相關的威脅飛行物的速射武器系統，只作為戰艦近身防衛用途。

接下來福特號將參加多國演習，展示搭載部分艦載機聯隊的飛行甲板操作，並測試其電磁彈射系統，演習將包括與來自法國和英國的航艦以及其他7國海軍的協同活動。

福特號作為「福特級」核動力航艦首艦，全船耗資高達130億美元（約合新台幣3900億元），整體戰力，無論是外型抑或各式配備勝過尼米茲級航艦。

福特號的排水量約10萬噸、船身長約337公尺，飛行甲板能停放75至90架艦載機，包含F-35C、F/A-18「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）等機，這個數字甚至超過一些國家空軍的所有飛機數量，而兩具A1B核反應爐加四軸推進，賦予這艘航艦近乎無限的續航能力，最高巡航速度可達30節，搭載2600名官兵，比尼米茲級所需的人員少，官兵活動和休息空間更寬廣。

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