為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美澳外交高層會晤 重申致力維繫台海和平穩定

    美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天抵達澳洲，與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）舉行雙邊會談。（美聯社）

    美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天抵達澳洲，與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）舉行雙邊會談。（美聯社）

    2022/08/08 23:16

    〔中央社〕中共近日在台灣周圍軍演引發國際關注，美國副國務卿雪蔓今天與澳洲外交高層會晤，批評北京近來行徑破壞國際和平穩定，重申會致力維繫台灣海峽的和平與穩定。

    為制衡中國影響力，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）以紀念第二次世界大戰瓜達卡納島戰役80週年為由，8月3日至9日率團訪問薩摩亞、東加、索羅門群島、澳洲及紐西蘭等太平洋島國，盼強化美國區域連結。

    雪蔓今天來到澳洲，相繼與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、外交暨貿易部（DFAT）秘書亞當斯（Jan Adams）舉行雙邊會談。除討論烏克蘭、英美澳防衛聯盟AUKUS外，雙方也觸及台海情勢。

    根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）稍早發出的會議摘要，在兩場會議中，美澳外交高層皆談論到中國近來「破壞國際和平與穩定」的行徑，重申會致力維繫台海和平及穩定。他們也強調支持自由開放的印太區域。

    雪蔓昨天在索羅門群島，與同樣赴索國出席瓜達卡納島戰役80週年活動的紐西蘭國防部長韓奈爾（Peeni Henare）舉行場邊會談。雙方同樣在會中談論中國近來行徑，強調維繫台海和平及穩定的重要性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美副國務卿雪蔓：中國對裴洛西訪台「反應過度」
    2022/08/08 08:03

    美副國務卿雪蔓：中國對裴洛西訪台「反應過度」
    美副國務卿雪蔓 籲東加勿讓中國決定未來
    2022/08/07 05:30

    美副國務卿雪蔓 籲東加勿讓中國決定未來

    臺東慢食評鑑 優質星等店家名單出爐
    美副國務卿和駐澳大使8月將訪索羅門 兩人父親皆在此打過二戰
    2022/07/25 10:03

    美副國務卿和駐澳大使8月將訪索羅門 兩人父親皆在此打過二戰
    軍情動態》加強介入南海能力 美澳匿蹤戰機聯合操演
    2022/07/24 21:00

    軍情動態》加強介入南海能力 美澳匿蹤戰機聯合操演

    全新Gogoro Delight比女生更懂女生
    澳洲外長關切台海安全 外交部致謝：區域民主國家共識
    2022/07/08 11:24

    澳洲外長關切台海安全 外交部致謝：區域民主國家共識
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播