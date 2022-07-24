軍情動態》加強介入南海能力 美澳匿蹤戰機聯合操演

美國空軍2架B-2A戰略轟炸機，與澳洲2架F-35A戰機（左右兩側）18日共同參加美澳「2022庫倫通」雙邊演習。（取自澳洲皇家空軍官網）

2022/07/24 21:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍4架B-2A「幽靈」匿蹤戰略轟炸機，本月10日及12日先後從密蘇里州懷特曼空軍基地飛抵澳洲，進一步提升對中國的軍事威懾力度。這4架轟炸機近日與澳洲皇家空軍的F-35A匿蹤戰機演習，加強介入南海能力，同時還訓練「熱加油」技能提升戰備狀態及作戰效率。

據美國軍媒《航空家》（The Aviationist）報導，其中2架B-2A轟炸機18日飛往澳洲西澳省北部的澳洲皇家空軍柯廷基地（RAAF Base Curtin），與澳洲2架F-35A戰機共同參加美澳年度「2022庫倫通」（Koolendong 22）雙邊演習，聚焦執行遠征前進基地作戰。

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美國近年加強與澳洲的軍事合作，利用對方的戰略地理位置優勢，作為介入南海的跳板

，而柯廷基地於澳洲西北部沿岸，一旦南海爆發軍事衝突，進駐澳洲的美國轟炸機可以從南面飛入南海，毋須固定只能夠從東面的西太平洋戰略重地關島出發。

此外，這4架B-2A轟炸機本月13日也在昆士蘭省的澳洲皇家空軍安伯利基地（RAAF Base Amberley）上空，實施「熱加油」演練，即是在引擎不停止運作的情況下加油及掛彈，縮短再次出動的時間，從而提高升空頻次，使其作戰效能發揮到最大。

美國太平洋空軍表示，此輪轟炸機特遣隊部署行動支援實現自由及開放的印太地區，並展示及強化長程穿透打擊部隊的戰備狀態及殺傷力。

值得注意的是，美國空軍B-2A轟炸機目前只有20架服役，意味機隊有5分之1數量前沿部署在印太地區。

澳洲皇家空軍表示，這次部署是澳美兩軍「強化空中合作倡議」的一環，旨在深化兩軍空中部隊的先進空對空整合，使兩國可以「天衣無縫」地行動。

B-2A匿蹤戰略轟炸機屬於美國空基戰略威懾核打擊力量，最多裝載1萬8144公斤的常規及核子彈藥，上一次以轟炸機特遣隊形式部署印太司令部責任轄區，是在2020年8月。

B-2A實施「熱加油」演練。（取自澳洲皇家空軍官網）

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