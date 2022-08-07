美副國務卿雪蔓 籲東加勿讓中國決定未來

刻在太平洋島國東加訪問的美國副國務卿雪蔓六日出席一場鼓勵女性投身資訊與通訊科技業的活動。（圖擷取自雪蔓推特）

2022/08/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合六日外電報導〕美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）六日呼籲太平洋島國東加自行、而非由中國或是其他國家，來決定該國的未來，並透露拜登總統將於九月邀請太平洋諸島國領袖前往白宮，藉此強化美國與該區的關係，以對抗中國在該區逐漸增加的影響力。

刻在東加訪問的雪蔓說，太平洋島國的領袖將於九月底受邀前往華府與拜登會面與參加晚宴，她並形容該會議是美國與太平洋諸島國傾聽彼此的一大具有歷史意義的機會。北京當局在太平洋諸島國擴張影響力，包括今年稍早與索羅門群島簽署安全協議，令美國與澳洲擔心共軍恐在此建立軍事基地，並尋求反制之道。

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雪蔓六日稍早在東加首都努瓜婁發的一場透過電視轉播、與大學生座談的活動上指出，美國與東加從第二次世界大戰，即兩國正式建立外交關係的約三十年前以來一直並肩作戰，雙方在宗教自由與人權上有共同的價值觀，而且美國也認為東加具有戰略重要性，東加之所以在二戰期間遭日軍攻擊，正是因為東加是具有戰略重要性的島嶼，對統治太平洋與擁有該區者而言至關重要。

雪蔓說，東加如今依然具有此等戰略重要性，「一如各位所知，中華人民共和國想要在此立足，他們想要在此投資…但他們不能為各位決定你們的未來」，美國要跟東加合作、成為東加的夥伴，以及確保東加能選擇自己的未來，「無論我們（美國）或其他任何人，都不能為你們決定（東加的未來）」。

雪蔓從本月三日到九日出訪太平洋島國薩摩亞、東加、索羅門群島，以及澳洲與紐西蘭，她五日曾與東加總理兼國防部長索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）以及東加國王杜包六世（Tupou VI）會面，紀念兩國建交五十年以及討論在此設立美國大使館。

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