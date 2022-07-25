美副國務卿和駐澳大使8月將訪索羅門 兩人父親皆在此打過二戰

美國副國務卿雪蔓傳出8月將訪問索羅門群島。（法新社）

2022/07/25 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國先前與索羅門群島簽署安全協議，引發美國和澳洲高度關切。《路透》報導指出，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與駐澳大使甘迺迪（Caroline Kennedy）將在8月訪問索羅門群島，當地對兩人也有特殊緣份，因為兩人的父親在二戰服役期間，都曾在索羅門群島一帶參戰。

根據《路透》報導，美國國務院一名高層透露，雪蔓與代表團將在8月6日至8日訪問索羅門群島首都、位於瓜達康納爾島的荷尼阿拉（Honiara），與索羅門政府高層會面，強調美國與索羅門群島間的持久外交關係，並紀念瓜達康納爾島戰役80週年。

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目前華府正在努力抵禦中國對於索羅門的「外交入侵」，雪蔓將是美國最近一位訪問太平洋地區的高層，雪蔓的代表團還包括印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）中將、海軍陸戰隊太平洋司令部司令魯德（Stephen Rudder）中將。華府對索羅門群島強調兩國在二戰期間共同經歷的犧牲，並強調會對當地投入更多資源。

索羅門群島在二戰期間具有舉足輕重的戰略地位，1942年8月開打的瓜達康納爾島戰役也是美國在太平洋戰役反攻的重要轉捩點。駐澳大使甘迺迪的父親，也就是前總統甘迺迪（John F. Kennedy），二戰期間曾以魚雷艇艇長身分在索羅門群島海域參戰。雪蔓的父親在二戰期間則是海軍陸戰隊員，曾參與瓜達康納爾島戰役，並在此戰中負傷。

雪蔓屆時將在瓜達康納爾島各處紀念碑進行演說，並參加索羅門官方與日本組織舉辦的紀念活動。國務院高層表示，紀念儀式將表彰那些在瓜島戰役戰鬥、犧牲的所有人，包括美軍、盟軍、索羅門人民以及日本人。

美國前總統甘迺迪在二戰期間曾以魚雷艇艇長身分在索羅門群島海域參戰。（路透）

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