美副國務卿雪蔓：中國對裴洛西訪台「反應過度」

針對中國在美國眾議院議長裴洛西訪台後，對台灣所作的各項反應，雪蔓認為中國完全是「反應過度」。（法新社）

2022/08/08 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）近期出訪太平洋島國，7日在索羅門群島出席二次大戰瓜達康那爾島戰役80周年紀念儀式，在會後記者會中，針對中國在美國眾議院議長裴洛西訪台後，對台灣所作的各項反應，雪蔓認為中國完全是「反應過度」。

根據《美國之音》報導，雪蔓表示，美國先前就曾想到中國可能會採取這些作法，但美國譴責中國的行動，預計中國會在未來幾天持續作出反應。雪蔓強調，台灣、美國和全世界都不希望看到局勢惡化，同時也希望維持台灣海峽現狀，「我們不認為台灣海峽的現狀應該改變，幾十年來都運作的很好」。

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另外，雪蔓對於中國中斷與美國關於氣候問題的討論感到失望，因為氣候問題關乎全世界，實際上中斷氣候問題討論有些不負責任，這是一個跨越國界的共同問題，對於面臨汙染、擔心氣候問題的中國人來說，這也是關鍵問題，希望中國重新考慮過去採取的行動。

美國印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）指出，目前不知道中國是否會作出近一步的報復措施，但中國反應已「嚴重過度」、非常不幸，過去有很多美國國會代表團都曾訪問過台灣。同樣出席紀念活動的還有日本防衛副大臣鬼木誠，他表示日本政府正對中國意圖以及未來可能採取的各項行動進行分析。

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