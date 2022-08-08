中共軍演 英國專家：中國對台灣比20年前更具實質威脅性

一名警衛在中共的國旗前站崗。（美聯社）

2022/08/08 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕近日台海局勢急遽升溫，中國自本月4日起在台灣周邊海域進行長達4日的軍事演習，緊接著將在黃海、渤海進行另一波軍演直到八月中旬，頗有攪亂區域安定、恐嚇鄰國的意味。法國公營媒體France 24近日釋出訪談報導，專家表示中國對台灣遠比20年前還要更有實質的軍事威脅性。

根據France 24 ，倫敦國王學院的東亞海事戰略專家帕塔拉諾（Alessio Patalano）表示，相比於中共在1995年至2000年初期的軍事演習，今年8月的軍演展示出，中國目前有著更精良的武裝與長程飛彈，因此他指出，中國對台灣的軍事威脅比起20年前，還要更具有「可信度」（credible）。不過由於這場軍演向外公佈的資訊有限，對於中國能否在台灣展開全面、大規模的軍事行動目前還是個未知數。

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帕塔拉諾接受訪談時使用「可信度」一詞，讓人聯想到中國官方過去常發出各種「強硬」的警告，但最後只淪為口頭嚇唬，並無實質作為，因此在俄國有句諺語稱「中國的最後警告」（China's final warning）來取笑中共這種言行不類的作為。而本次軍演作為「中共的警告」或許確實比以前的恐嚇還要來得更具軍事威脅性。

基於繼1979年後，中國未再參與任何重大衝突，也令人好奇的是，中共軍隊是否具備陸海空聯合作戰的實力。對此，帕塔拉諾認為此次軍演展現出來的是中共2016年國防與軍事改革的成果，的確大大改善了陸海空三棲的聯合作戰能力。但是他也指出，從烏俄戰爭的事例來看，紙上談兵與真實的戰爭存在落差，中國不過只進行了4天的軍事演習，台灣能夠抵擋中國的侵略更久，因此也不能對此太早下定論。

最後問題回到台灣身上，鑒於彭博社先前的報導指出，台灣缺乏足夠的F-16戰機駕駛員，或許中國這種侵門踏戶的軍事演習，可能會阻礙台灣的軍事發展能力。針對台灣的國防議題，帕塔拉諾認為台灣現在還在過渡期，因為10年前台灣才將徵兵制改為募兵制，在看到烏克蘭全民抵禦俄國的情況後，台灣很有可能會回到過去的徵兵制。

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