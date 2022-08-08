嘴砲不斷！指責華府「錯錯錯」 王毅：台灣不是美國一部分

王毅7日再針對裴洛西訪台一事嗆美。（法新社）

2022/08/08 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西訪台讓中國強烈不滿，連日來在台灣周邊展開大規模軍演，引發國際社會關切。中國外交部長王毅週日（7日）再發表最新談話，稱裴洛西訪台犯了「三個錯誤」，還說「台灣不是美國的一部分」。

中外交部7日發出新聞稿指出，王毅造訪孟加拉期間，針對近期受到各界關注的台海局勢發表談話，指美方在裴洛西訪台這件事上犯了三個錯誤，其一是「粗暴干涉中國內政」，其二是「縱容支持台獨勢力」，最後是「蓄意破壞台海和平」。

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王毅一口咬定痛斥：「台灣不是美國的一部分，而是中國的領土，美方自己也做出過公開承諾。美方的行徑，是在嚴重侵犯中國主權。台灣地區執政的民進黨把謀求獨立寫入黨綱，近年來千方百計搞漸進式台獨，製造『兩個中國』和『一中一台』，美國會眾議長公開為其撐腰打氣，與分裂勢力為伍，與中國人民為敵。」

他接著指控，「有跡象表明，美國在策劃佩（裴）洛西『竄訪』問題上又想故伎重演（故技重施），正在藉機加大地區軍事部署，這值得各方高度警惕和堅決抵制。」

王毅宣稱，中方採取的舉措都是在維護「中國的神聖主權和領土完整」，遏阻美國「以台制華」的圖謀，粉碎台灣政府「倚美謀獨」的幻想，「真正維護好台海的和平、地區的穩定」。

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