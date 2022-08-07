為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    菲總統不認為台海動盪加劇 當局仍傳急擬撤僑計畫

    有消息指出，馬尼拉經濟文化辦事處正討論研擬撤僑計畫。圖為菲律賓總統小馬克仕。（歐新社）

    有消息指出，馬尼拉經濟文化辦事處正討論研擬撤僑計畫。圖為菲律賓總統小馬克仕。（歐新社）

    2022/08/07 17:03

    〔即時新聞／綜合報導〕為反制美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中國解放軍4日開始在台灣周邊展開大規模軍演，台海危機急速升溫。有消息指出，菲律賓政府為免受波及，近日開始討論撤僑計畫，確保在台海戰爭開打前，將所有公民撤離台灣。

    綜合外媒報導，美國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天（6日）結束在柬埔寨舉辦的東協外長會議後，前往馬尼拉與菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會面。席間2人談及近期受到國際關注的台海問題，小馬克仕稱自己不認為裴洛西訪台加劇台海動盪局勢，直言兩岸衝突已持續好些時日，裴洛西的到訪只是反映出該地區的緊張程度而已。

    話雖這麼說，昨仍有消息指出，有鑑於美中關係急遽降溫、中共「圍台軍演」致區域態勢危險，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）與在台的菲律賓團體6日召開線上會議，討論研擬撤僑計畫。旨在幫助菲律賓僑民和移工的組織「Filcom Taiwan - Northern」秘書長Mercedita Kuan表示，「儘管目前還算『正常』，但對戰爭的焦慮仍瀰漫台灣，這就是為什麼我們與MECO召開會議，討論萬一中國真的對台灣做什麼，我們如何讓自己人全身而退。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國漁船搶先共軍「登陸」台灣？ 浙江官方回應打臉小粉紅
    2022/08/07 00:27

    中國漁船搶先共軍「登陸」台灣？ 浙江官方回應打臉小粉紅
    面對中國文攻武嚇 韓國1日特派記者：台灣人沒在怕
    2022/08/06 23:09

    面對中國文攻武嚇 韓國1日特派記者：台灣人沒在怕

    父親節送禮怎麼選 街訪曝這家電最實用
    籲「偏藍偏紅國人清醒」被罵翻 黃暐瀚：我看到蔡總統的「努力」
    2022/08/06 22:48

    籲「偏藍偏紅國人清醒」被罵翻 黃暐瀚：我看到蔡總統的「努力」
    網購中國貨卻通知「台灣全都停發」 網曝真相酸：檢舉賣家台獨
    2022/08/06 22:00

    網購中國貨卻通知「台灣全都停發」 網曝真相酸：檢舉賣家台獨
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播