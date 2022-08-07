菲總統不認為台海動盪加劇 當局仍傳急擬撤僑計畫

有消息指出，馬尼拉經濟文化辦事處正討論研擬撤僑計畫。圖為菲律賓總統小馬克仕。（歐新社）

2022/08/07 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕為反制美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中國解放軍4日開始在台灣周邊展開大規模軍演，台海危機急速升溫。有消息指出，菲律賓政府為免受波及，近日開始討論撤僑計畫，確保在台海戰爭開打前，將所有公民撤離台灣。

綜合外媒報導，美國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天（6日）結束在柬埔寨舉辦的東協外長會議後，前往馬尼拉與菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會面。席間2人談及近期受到國際關注的台海問題，小馬克仕稱自己不認為裴洛西訪台加劇台海動盪局勢，直言兩岸衝突已持續好些時日，裴洛西的到訪只是反映出該地區的緊張程度而已。

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話雖這麼說，昨仍有消息指出，有鑑於美中關係急遽降溫、中共「圍台軍演」致區域態勢危險，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）與在台的菲律賓團體6日召開線上會議，討論研擬撤僑計畫。旨在幫助菲律賓僑民和移工的組織「Filcom Taiwan - Northern」秘書長Mercedita Kuan表示，「儘管目前還算『正常』，但對戰爭的焦慮仍瀰漫台灣，這就是為什麼我們與MECO召開會議，討論萬一中國真的對台灣做什麼，我們如何讓自己人全身而退。」

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