岸田內閣注重維持台海現狀 日前參議員：對日本是最佳選擇

日本前參議員江口克彥認為，岸田文雄內閣目前注重的是「維持台海現狀」。（歐新社）

2022/08/07 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國自4日中午起針對台灣進行軍事演習，發射多枚飛彈及火箭彈，其中有部分彈著點位於日本的「專屬經濟區」（EEZ）。日本智庫東亞情勢研究會理事長、前參議員江口克彥表示，岸田文雄內閣目前注重的是「維持台海現狀」，原因在於若美國出兵援台，日本自衛隊也必須出動，屆時俄羅斯就會有奪取「北方四島」的機會，這是岸田內閣亟欲避免的狀況。

根據《美國之音》報導，江口克彥指出，從此次中國軍演可看出，拜登政府即使像援助烏克蘭一樣提供武器給台灣，是否會直接派遣美軍支持台灣也值得觀察。但假如美國出兵援助台灣，日本基於美日安保條約，也必須出動自衛隊，屆時俄羅斯就有機會奪取北方四島，這是岸田內閣亟欲避免的狀況，因此無論是長期還是短期目標，維持台海現狀對於日本來說是最好的選擇。

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美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日晉見總統蔡英文時，強調美國43年前通過「台灣關係法」，做出與台灣永遠站在一起的承諾。江口克彥表示， 《台灣關係法》是美國的國內法，並不是國際條約，往後台美與台日之間的合作不止於此，但若是要期待歐洲等其他地方效法美日，仍是未知數。江口克彥認為，裴洛西訪台後，中國以軍演抗議並不意外，但日美台都必須注意中國未來對待東亞局是的政策變化。

針對裴洛西訪台的意義，江口克彥指出，此事對於日美台的影響，將在未來發酵，目前對於岸田內閣來說，裴洛西訪問日本的意義不大，岸田只是對裴洛西發表關於維持現狀的評論，但此次中國在台周邊軍演，可理解為未來對於侵略台灣的模擬行動。

江口克彥認為，日美台都應該從此中國的攻擊方式去思考未來的應對方式，甚至是要考慮到「最壞的狀況」，像是台灣萬一被解放軍攻佔後所能從事的「地下活動」，或組成流亡政府，都必須開始思考。

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