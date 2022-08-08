以巴衝突釀逾300巴人傷亡 雙方暫達成停火協議

加薩走廊的城市夜景。（路透）

2022/08/08 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與加薩走廊的衝突已延燒3天，7日以巴雙方各自發表聲明，表示在埃及的調解之下，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）已與以色列達成停火協議，在當地時間7日晚上11點30分開始實施。

綜合外媒報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織自5日起展開大規模衝突，雙方以飛彈駁火的形式開戰，據加薩衛生部通報，截至目前為止已有43人死亡與311人受傷，傷亡人數集中在巴勒斯坦人身上，包含孩童與婦女；而以色列官方則是宣稱零傷亡。

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據半島新聞台報導，這次停火協議由多方政治勢力介入促成，除了埃及以外，包括卡達、美國與聯合國等皆在其中斡旋。在巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的紙本聲明中，他們稱許埃及作為協調者的努力，呼籲以色列應該盡快釋放阿瓦達（khalil awawdah）與聖戰組織領袖薩阿迪（Bassam al-Saadi）。

本次以巴衝突的導火線，即是出自於以色列警方在西岸逮捕薩阿迪所致，以色列官方稱5日的飛彈攻擊是「先發制人的攻擊」，因為以國認為薩阿迪被捕，預期聖戰組織會對以色列進行報復攻擊，所以選擇先下手為強。

以色列官方也於7日發表停火聲明，以國防部稱聖戰組織對以國土發射580枚飛彈，其中大多數被「鐵穹防禦系統」攔截，還有部分飛彈落在加薩走廊內部。而以媒稱停火協議生效後仍見零星飛彈射出，以色列官方警告，如果巴勒斯坦膽敢違反協議，以色列將保留「強硬的」回應權利。

去年5月初以色列就與加薩走廊引燃飛彈駁火衝突，只是對象為加薩走廊的政治實體哈瑪斯（Hamas）。加薩走廊自從2007年起被以色列長期封鎖至今，雙方也在數年間爆發不少大規模衝突，本次雙方的停火協議能延續多久依然值得關注。

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