為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法官員PO驚人「恆星」高清照 自揭是「西班牙臘腸」特寫造假被罵翻

    克萊恩先前聲稱的恆星照，其實是西班牙臘腸。（圖擷取自推特）

    克萊恩先前聲稱的恆星照，其實是西班牙臘腸。（圖擷取自推特）

    2022/08/07 17:37

    〔即時新聞／綜合報導〕法國替代能源和原子能委員會主任克萊恩（Étienne Klein）7月31日在推特PO出1張「恆星」照片，並聲稱是該照片是由韋伯太空望遠鏡所拍攝的恆星比鄰星（Proxima Centauri），吸引了許多網友按讚轉推，沒想到他卻主動承認該照片是一片「西班牙臘腸」的特寫照，讓許多網友覺得被騙了而感到憤怒。

    綜合外媒報導，克萊恩上個月31日在推特PO出1顆「比鄰星」的高清美照，他在推文中表示「這是由韋伯太空望遠鏡拍下回傳的照片，這種程度的細節，一個新世界出現了。」該貼文吸引了1.8萬名網友按讚。

    克萊恩本月4日再度推文表示，他在貼文中坦承那張照片其實是放在黑背景的西班牙臘腸，並強調他先前發那篇文目的為提醒網友們要謹慎對待看起來很有說服力但來路不明的資訊，並小心看待權威人士的論點，但網友不領情紛紛留言砲轟「就算你是權威人士也不該開這玩笑」、「是很有趣，但你的身分是專家，你不適合做這件事情」、「有聲望與威信的科學家竟然這麼做，真是太令人失望了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    噁！ 炒青菜內建「生態箱」 網友崩潰嘔嘔嘔
    2022/08/02 13:16

    噁！ 炒青菜內建「生態箱」 網友崩潰嘔嘔嘔
    次子準備好了嗎？ 安妮雅軍團日本男公關店現蹤！
    2022/07/20 17:17

    次子準備好了嗎？ 安妮雅軍團日本男公關店現蹤！

    父親節送禮怎麼選 街訪曝這家電最實用
    超可愛！ 飼育員刷水槽 海龜們「排隊」撒嬌求刷背
    2022/07/20 11:27

    超可愛！ 飼育員刷水槽 海龜們「排隊」撒嬌求刷背
    便當有蛇！ 他夾出10公分小蛇 網笑︰蛇肉便當蠻貴的
    2022/07/19 17:43

    便當有蛇！ 他夾出10公分小蛇 網笑︰蛇肉便當蠻貴的
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播