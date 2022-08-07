法官員PO驚人「恆星」高清照 自揭是「西班牙臘腸」特寫造假被罵翻

克萊恩先前聲稱的恆星照，其實是西班牙臘腸。（圖擷取自推特）

2022/08/07 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕法國替代能源和原子能委員會主任克萊恩（Étienne Klein）7月31日在推特PO出1張「恆星」照片，並聲稱是該照片是由韋伯太空望遠鏡所拍攝的恆星比鄰星（Proxima Centauri），吸引了許多網友按讚轉推，沒想到他卻主動承認該照片是一片「西班牙臘腸」的特寫照，讓許多網友覺得被騙了而感到憤怒。

綜合外媒報導，克萊恩上個月31日在推特PO出1顆「比鄰星」的高清美照，他在推文中表示「這是由韋伯太空望遠鏡拍下回傳的照片，這種程度的細節，一個新世界出現了。」該貼文吸引了1.8萬名網友按讚。

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克萊恩本月4日再度推文表示，他在貼文中坦承那張照片其實是放在黑背景的西班牙臘腸，並強調他先前發那篇文目的為提醒網友們要謹慎對待看起來很有說服力但來路不明的資訊，並小心看待權威人士的論點，但網友不領情紛紛留言砲轟「就算你是權威人士也不該開這玩笑」、「是很有趣，但你的身分是專家，你不適合做這件事情」、「有聲望與威信的科學家竟然這麼做，真是太令人失望了。」

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN （@EtienneKlein） July 31, 2022

Je viens présenter mes excuses à ceux que mon canular, qui n’avait rien d’original, a pu choquer. Il voulait simplement inciter à la prudence vis-à-vis des images qui semblent éloquentes par elles-mêmes.

La blague d'un scientifique https://t.co/wHiJWxscxq #Astronomie via @LePoint — Etienne KLEIN （@EtienneKlein） August 3, 2022

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