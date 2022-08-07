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    中國三亞疫情爆8萬名旅客受困 旅客被趕下飛機

    中國度假勝地三亞昨緊急宣布全市靜態管理，旅客擠滿前往機場的道路。（取自微搏）

    中國度假勝地三亞昨緊急宣布全市靜態管理，旅客擠滿前往機場的道路。（取自微搏）

    2022/08/07 10:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中國渡假勝地三亞傳出疫情，根據中媒報導，本月已經累積至少800例確診案，三亞昨緊急宣布全市靜態管理，鐵路、航班全都暫停，8萬多名旅客因此受困，還有旅客好不容易搶到破萬機票卻在登機後被通知「請下飛機」，該航班停飛。

    根據中媒報導，三亞今通報昨新增285例，本波疫情自本月起至今累積828例，三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部昨已宣布，全市實行臨時全域靜態管理，除保障社會基本服務、防疫、緊急情況外，全市限制流動，暫停公共交通，恢復時間另行通告。

    中國微博瘋傳，大批旅客擠滿前往機場的道路上畫面，還有旅客抱怨，他們好不容易搶到兩張要價1萬2人民幣（約新台幣5萬3）回程機票，卻在起飛前被通知「全體旅客下飛機」；還有影片顯示，有旅客在機場高喊「要回家」，還有機場工作人員勸旅客回到飯店。

    三亞官方目前要求，旅客完成7天風險排查，總共5次篩檢陰性才可離開，並要求全市飯店給予續住5折優惠。

    有旅客在微博爆怨，雖然飯店給半價優惠，7天總共得花人民幣9100元（約新台幣4萬），還有旅客說，他要回成都的機票漲到3千多元，比之前多了一倍。

    中國網友說，「出去玩宛如開盲盒」、「漂浮不定的政策」、「現在情況別亂跑了」等。

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